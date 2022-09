Maltratta convivente davanti figli minori, uno chiama il 112. Carabinieri già tenevano sotto controllo l'uomo.

ROSARNO, 01 SET - Maltrattava la convivente anche davanti ai figli. Un comportamento cui hanno posto fine i carabinieri della Tenenza di Rosarno che, dopo la denuncia della donna e la telefonata al 112 di uno dei ragazzi, hanno arrestato un 34enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'arresto è scattato al termine di un apposito servizio di osservazione, controllo e pedinamento, attuato dai militari che hanno tenuto sotto controllo, a debita distanza, nel corso di un litigio avvenuto all'interno della loro auto. Al termine del dissidio e una volta che la coppia è tornata a casa, è giunta al 112 un'ulteriore richiesta di aiuto per la donna, inviata da uno dei figli minorenni della vittima con il cellulare a sua disposizione. A quel punto, i carabinieri sono entrati nell'appartamento prendendo atto dell'ennesimo litigio e del palese stato d'agitazione dell'uomo. Alla vista dei carabinieri, il 34enne non ha accennato a tranquillizzarsi mantenendo un atteggiamento concitato. L'uomo è stato poi posto ai domiciliari in un'altra abitazione.