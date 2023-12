Manifestazione a Cosenza: tutti uniti contro la Violenza sulle Donne

Violenza contro le donne: manifestazione a Cosenza, una "città tutta femminista"

COSENZA. - Questa sera a Cosenza si è svolta una manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre mille persone, compresi molti uomini, secondo le stime delle forze dell'ordine. L'obiettivo della manifestazione era quello di protestare contro la violenza sulle donne.

I partecipanti alla manifestazione hanno sfilato per le principali vie del centro della città, portando vari striscioni, fumogeni e campanacci. Nel corso della marcia, si è udito il grido "oggi Cosenza è tutta femminista", sottolineando l'importanza dell'uguaglianza di genere e la lotta contro la violenza.

In testa al corteo c'era uno striscione con la scritta eloquente: "Se domani non torno, bruciate tutto. Per Giulia e per tutte". Questo messaggio forte e simbolico rappresenta la determinazione nel combattere la violenza contro le donne e la solidarietà verso le vittime.

La manifestazione si è conclusa davanti al Comune, dove sono stati tenuti una serie di interventi. È un segno positivo vedere così tante persone, uomini e donne, unite contro la violenza di genere e impegnate a creare una società più equa e sicura per tutti.