Mantova, ferisce a pugni un carabiniere per sfuggire al controllo: arrestato

MANTOVA, 11 SETTEMBRE - Un carabiniere è stato aggredito durante un controllo stradale. La vicenda è avvenuta a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, quando l'equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Gonzaga ha deciso di effettuare alcuni controlli su tre persone in bici. Quando la pattuglia ha invitato ad accostare i tre hanno deciso di non eseguire gli ordini e di dividersi per far perdere le loro tracce. Il capo pattuglia, dopo essere sceso dal veicolo, ha bloccato uno dei tre uomini ma quest’ultimo ha opposto resistenza colpendo il militare al volto. L’aggressore, un 25enne di origini marocchine, clandestino sul territorio italiano, è stato arrestato in attesa del giudizio per direttissima. Il carabiniere, soccorso dai colleghi, ha riportato una frattura composta alla mascella con una prognosi di 25 giorni.