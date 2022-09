Marcellinara: Giovedì 12 agosto presentazione del libro “Confessioni di un Gran Maestro” di F. Kostn

Marcellinara: Giovedì 12 agosto presentazione del libro “Confessioni di un Gran Maestro” di Francesco Kostner

Rassegna “Città che legge” - Ore 21.30 – Piazza Francesco Scerbo

Giovedì 12 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Francesco Scerbo a Marcellinara, sarà presentato il libro intervista di Francesco Kostner “Confessioni di un Gran Maestro”.

L’iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di Marcellinara, premiato dal Ministero per i beni e le attività culturali come “Città che legge 2020-2021”, si inserisce nell’ambito della medesima rassegna che punta a sensibilizzare alla lettura, promuovendo il territorio dell’Istmo di Marcellinara.

Il libro ripercorre la lunga intervista che Ettore Loizzo, Gran Maestro aggiunto del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani dal 1985 al 1990, rilasciò al giornalista Francesco Kostner nel 2000, da poco riedita per i tipi di Pellegrini Editore.

Il percorso si snoderà in un dialogo tra il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo e l’autore Francesco Kostner che si addentrerà, grazie alla figura di Ettore Loizzo, stimato e ricordato in Calabria ed a Cosenza, dove ha avuto ruoli di spicco quale docente, imprenditore, politico ed amministratore pubblico, negli aspetti sempre dibattuti ed attuali della Massoneria e del Grande Oriente d’Italia.

Nella presentazione del libro si legge: ”Ettore Loizzo per la sua infaticabile opera, per la sua strenua difesa dei valori massonici in un momento delicato, rimane una delle pagine belle della storia del Grande Oriente d’Italia”.