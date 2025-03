Marcellinara, il cuore stretto d’Italia: un nuovo progetto per valorizzare la terra dell'istmo

Ormai da diverso tempo abbiamo inteso lanciare un progetto di valorizzazione del nostro territorio come “Punto più stretto d’Italia”, una vera e propria identità geografica e culturale che non possiamo più permettere venga disconosciuto.

Istmo di Marcellinara: così è stato definito da autori e studiosi di grande spessore, e così continuiamo a chiamarlo anche noi, con la forza della storia, dell’etimologia e della verità territoriale.

Ma perché proprio “istmo”? Il termine deriva dal greco antico e significa "collo": un punto di passaggio stretto, simbolo di connessione, "ove l'Appennino si assottiglia e spezza in dolce declivio" tra le pendici della Sila e delle Serre e tra i golfi di Squillace e S. Eufemia in un crocevia geografico e culturale unico e straordinario.

E Marcellinara è quel "collo", quella "gola" – un’immagine che ci identifica profondamente, anche nella forma e nella posizione.

Marcellinara si trova in una posizione unica, una sorta di “sella naturale” da cui – con un po’ di immaginazione, ma nemmeno troppa – si potrebbe veder rotolare una palla verso il Mar Tirreno e una verso il Mar Ionio, entrambe raggiungendo la costa.

Nessun altro luogo d’Italia può vantare con tale chiarezza questa peculiarità.

Tuttavia, nel tempo, si è diffusa l’abitudine di chiamare questo tratto di terra “Istmo di Catanzaro”, talvolta anche facendo riferimento al cosiddetto “Graben” di Catanzaro.

Ma va detto con chiarezza: l’istmo non è un graben.

Il termine "stretta di Catanzaro", usato correttamente in contesto geologico, non può e non deve sovrapporsi a un’identità geografica, storica e culturale che appartiene di diritto a Marcellinara.

Per questo abbiamo lanciato un'iniziativa simbolica ma concreta per Marcellinara, punto più stretto d'Italia perché è qui che si realizza, nel modo più netto, il passaggio tra i due mari.

Un progetto che è culturale, turistico, paesaggistico e identitario, che ci ha già permesso la candidatura a capitale italiana della cultura.

Marcellinara è riuscita ad acquisire una visibilità a livello nazionale, non solo come luogo fisico ma come simbolo dell’Italia che unisce, che attraversa, che resiste.

Invitiamo studiosi, cittadini, istituzioni e realtà locali ad affiancarci in questo percorso.

Non si tratta di rivendicazioni campanilistiche, ma di verità storica e scientifica.

L’istmo è qui. È sempre stato qui. Sulla sella dell'Italia antica.

Il Sindaco

Vittorio Scerbo