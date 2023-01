Marche, 12 infermieri assegnati alla Potes/118. Rossi (UGL): “Ottimo risultato che rivendichiamo”

“Il Direttore Generale dell’Area Vasta 5, Dottor Massimo Esposito ha approvato la delibera numero 1492 dello scorso 27 dicembre dove si assegnano 12 infermieri alla Potes/118 di San Benedetto” dichiara il Segretario della UGL Salute di Ascoli Piceno Benito Rossi.

“E’ un ottimo risultato – prosegue il sindacalista - che rivendichiamo e che abbiamo fortemente voluto attraverso atti sottoscritti insieme ai lavoratori addetti all'emergenza. Ricordiamo, inoltre, che il Pronto Soccorso e la Potes di San Benedetto oltre a detenere il maggior numero di interventi sul territorio, svolge servizio di emergenza in mare con la Capitaneria di Porto locale grazie ad una convenzione che ne regola il funzionamento con un medico ed un Infermiere del 118 a bordo della motovedetta per fornire assistenza ai naviganti professionali e non. Una ulteriore qualifica migliorativa nel 118 che, speriamo, sia riconosciuto dalla Regione Marche” conclude Benito Rossi.