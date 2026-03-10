Marco Pompetti: “Al Ceravolo succede qualcosa di magico”. Il centrocampista del Catanzaro racconta rimonta, ambizioni e ritorno dall’infortunio

Tempo di lettura: ~3 min

Il centrocampista giallorosso racconta la rimonta con l’Empoli e la mentalità della squadra ai microfoni di RTC Telecalabria

Il Marco Pompetti, centrocampista dell’US Catanzaro 1929, è stato ospite della trasmissione RTC Catanzaro Sport su RTC Telecalabria, dove ha raccontato il momento della squadra giallorossa dopo la spettacolare rimonta contro l’Empoli FC.

Nel corso dell’intervista, il centrocampista ha analizzato non solo la partita, ma anche il percorso della squadra, la propria condizione fisica dopo il lungo stop e la mentalità che il gruppo sta costruendo sotto la guida di Alberto Aquilani.

Una rimonta nata nello spogliatoio

Pompetti ha raccontato uno dei momenti chiave della partita contro l’Empoli: l’intervallo, quando il Catanzaro era sotto di due gol.

Nonostante il risultato negativo, nello spogliatoio non si respirava rassegnazione.

Secondo il centrocampista giallorosso, la squadra era consapevole che la gara fosse ancora aperta e che bastasse un episodio per riaccenderla. Proprio questa convinzione ha alimentato la reazione nella ripresa.

Il pubblico dello Stadio Nicola Ceravolo ha poi fatto il resto.

Pompetti ha parlato apertamente di una “magia” che a volte si crea nello stadio di Catanzaro, un’energia collettiva che spinge la squadra a superare anche le situazioni più difficili.

La rimonta da 0-2 a 3-2 ne è stata l’esempio più evidente.

Il ritorno dopo il grave infortunio

Uno dei temi principali dell’intervista è stato il lungo stop che ha costretto Pompetti a rimanere fuori per diversi mesi dopo l’infortunio subito nell’amichevole estiva contro il SSC Napoli.

Il centrocampista ha spiegato di aver dovuto affrontare una fase complessa di recupero fisico e reinserimento graduale nel gruppo.

Oggi però il giocatore si sente vicino alla migliore condizione:

la fiducia sta tornando partita dopo partita

gli allenamenti stanno dando segnali positivi

anche gli spezzoni di gara stanno contribuendo a ritrovare ritmo e sicurezza

Pompetti ha sottolineato come segnare a Chiavari sia stato un momento importante per ritrovare autostima e motivazioni dopo mesi difficili.

La mentalità di Aquilani: migliorarsi ogni giorno

Nel corso della trasmissione, Pompetti ha parlato anche dell’impatto dell’allenatore Alberto Aquilani sul gruppo.

Secondo il centrocampista, il tecnico ha portato fin dal ritiro estivo una mentalità molto chiara:

lavorare con grande professionalità

migliorarsi ogni giorno

affrontare ogni allenamento come un passo in avanti nel percorso della squadra

Anche quando i risultati iniziali non erano brillanti, la squadra ha continuato a seguire questa linea di lavoro. Oggi, secondo Pompetti, si stanno vedendo i frutti di quella mentalità.

Ambizione e obiettivi: prima la salvezza, poi sognare

Pompetti ha mantenuto un approccio molto realistico parlando degli obiettivi stagionali.

Il primo traguardo resta la salvezza matematica, un obiettivo che in un campionato competitivo come la Serie B non va mai dato per scontato.

Allo stesso tempo, il centrocampista ha riconosciuto che il Catanzaro sta dimostrando di poter competere per traguardi più ambiziosi.

Il gruppo sente di avere qualità, entusiasmo e margini per continuare a crescere.

Per questo motivo la squadra vuole giocarsi ogni partita con l’obiettivo del massimo risultato.

Il ruolo in campo e la disponibilità per la squadra

Interrogato sulla posizione preferita, Pompetti ha spiegato di sentirsi prima di tutto un centrocampista completo, disposto ad adattarsi alle esigenze tattiche della squadra.

Il giocatore ha ribadito di essere pronto a giocare in qualsiasi zona della mediana pur di dare il proprio contributo.

Secondo Pompetti, la vera forza del Catanzaro è proprio questa:

un gruppo unito

tanti giocatori pronti a subentrare

energie fresche che potranno risultare decisive nella parte finale della stagione

Il messaggio ai tifosi del Catanzaro

Pompetti ha concluso l’intervento sottolineando quanto l’ambiente di Catanzaro rappresenti un valore aggiunto.

Il sostegno dei tifosi al Ceravolo, soprattutto nei momenti difficili, è stato determinante anche nella rimonta contro l’Empoli.

Per il centrocampista giallorosso il pubblico è parte integrante del percorso della squadra e può continuare a spingere il Catanzaro verso risultati ancora più importanti.

In un campionato lungo e imprevedibile come la Serie B, il ritorno in piena forma di Marco Pompetti potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per il Catanzaro nella corsa finale della stagione.

Video Integrale - RTC Catanzaro