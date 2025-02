Mariarita Cupersito Ambasciatrice Globale per l'Italia al Global Council for Responsible AI

La giurista e giornalista Mariarita Cupersito è stata nominata Ambasciatrice globale per l'Italia al Global Council for Responsible AI, unendosi a un illustre gruppo di leader che plasmano il futuro della governance dell’intelligenza artificiale.

La mission del Consiglio è quella di discutere, influenzare e modellare l’impiego delle nuove tecnologie rivestendo un ruolo significativo nella definizione di principi etici, quadri di governance e politiche che possano orientarne l’uso responsabile.

In un mondo in cui l’intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando ogni aspetto della nostra vita, è fondamentale garantire che la tecnologia supporti il progresso umano nel miglior modo possibile. Lo sviluppo responsabile dell’AI implica non solo l’evoluzione delle capacità tecnologiche, ma anche la centralità delle considerazioni di tipo etico connesse all’impiego di tali tecnologie.

In qualità di Ambasciatrice globale per l’Italia, la Cupersito si concentrerà sulla definizione di quadri che diano priorità alla trasparenza, all’inclusione e all’innovazione etica dell’AI al fine di garantire che le tecnologie di intelligenza artificiale non solo progrediscano in modo responsabile, ma fungano anche da strumenti per il benessere sociale e la collaborazione globale.

Già avvocato e funzionaria ministeriale, nonché giornalista e scrittrice, Mariarita Cupersito è associata all’International Institute for Strategic Studies e fa parte in qualità di esperta del primo gruppo di lavoro sul codice di condotta per l’intelligenza artificiale della Commissione Europea. Scrive da anni in materia di diritti umani, geopolitica, etica dell'intelligenza artificiale e disparità di genere e ha collaborato, tra gli altri, con l’Istituto Analisi Relazioni Internazionali e con Opinio Juris- Law and Politics Review. Molti suoi articoli sono stati citati su riviste straniere, ricerche e tesi accademiche.

La Cupersito assumerà formalmente l’impegno a favore di un’intelligenza artificiale responsabile il prossimo 20 febbraio 2025.