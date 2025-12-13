Martirano, presentazione del libro di Lucia Bonacci "Gerda 122"

Tempo di lettura: ~1 min

Sotto l’albero di Natale un interessante appuntamento con la letteratura nel Reventino-Savuto. A Martirano, infatti, sarà presentato il libro di poesie della giovane autrice Lucia Bonacci, Gerda 122, ed. Il Filorosso.

L’evento si svolgerà all’interno della tea room aperta da poco presso l’agriturismo “Otre di Eolo” e sarà accompagnato dalle musiche dii Luigi Maletta al Piano. Dialogherà con la Bonacci, il giornalista de ilReventino.it, Alessandro Cosentini.

Le 122 poesie contenute nel volume sono, come le definisce il musicista catanzarese Carmine Torchia nella prefazione, “poesie che non vogliono essere tali, a cominciare dal titolo che non hanno” e ancora “sono notazioni per una sceneggiatura…sono indicazioni per un piano sequenza che sviluppa e svela”.

Un’occasione ricca di spunti e riflessioni, quindi, che è, come affermano gli organizzatori, “un primo passo verso un percorso che vuole abbinare sapori e profumi del nostro territorio alla cultura e alla creatività”.