Matteo Salvini: elezioni la Merkel prende una sonora batosta (Video)

ROMA 1° SETTEMBRE - Matteo Salvini: La Merkel prende una sonora batosta alle elezioni regionali di casa sua ma prova a imporre il suo governo in Italia! Non è il Conte-bis ma il Merkel-Macron 1. E l’ex avvocato del popolo? Oggi candidamente i 5 Stelle quasi fa finta di non conoscerli, rivendicando di aver sempre votato a sinistra eccetto che nel 2018 ma solo perché “mi avevano candidato ministro”..! Roba da matti! Smascherati, più presto che tardi gli elettori li cacceranno. In Italia decidono gli italiani!