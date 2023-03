Maxi sequestro prodotti e-cig nel crotonese, 220 mila pezzi. In commercio senza l'autorizzazione dell'Agenzia dei monopoli

CIRÒ MARINA, 21 MAR - Maxi sequestro nel crotonese di prodotti e-cig privi del contrassegno dei Monopoli.

I finanzieri del Comando provinciale di Crotone hanno sottoposto a sequestro penale, in relazione alla quantità di nicotina di volta in volta riscontrata, oltre 220.000 pezzi tra sigarette elettroniche, filtri e cartine, posti in vendita in assenza della prescritta autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al termine di controlli effettuati dalle fiamme gialle della Tenenza di Cirò Marina in diversi esercizi pubblici di commercio al dettaglio di prodotti per fumatori e di generi di monopolio.

L'assenza del previsto contrassegno di Stato ed il quantitativo di nicotina riscontrato nelle e-cig sequestrate hanno determinato l'applicabilità della disciplina sanzionatoria penale prevista dal Testo unico delle leggi doganali per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Infatti, la normativa speciale di settore prevede l'integrazione dell'illecito penale nel caso in cui le condotte di detenzione e vendita interessino un quantitativo superiore ai 10 chilogrammi.

Un soggetto è stato denunciato alla Procura per contrabbando e vendita di generi di monopolio senza autorizzazione, nonché alla segnalazione di due rivenditori all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'applicazione di sanzioni amministrative fino ad un massimo di 450.000 euro e la sospensione della licenza di 2 esercizi commerciali per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore ad un mese. (Ansa).