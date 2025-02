Meloni all’Assemblea CISL: "Lavoriamo insieme per soluzioni concrete" (Video)

Meloni all’Assemblea CISL: "Più tutela per i lavoratori e un dialogo costruttivo tra parti sociali"





Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte oggi all’Assemblea Nazionale della CISL, un evento di grande rilevanza per il panorama sindacale italiano. Durante il suo intervento, ha ribadito l'importanza di un confronto aperto e costruttivo tra governo, sindacati e imprese, sottolineando il ruolo cruciale del dialogo per affrontare le sfide del mercato del lavoro.





Un appello per un confronto responsabile

Nel suo discorso, Meloni ha evidenziato come la collaborazione tra governo e parti sociali sia essenziale per garantire la tutela dei lavoratori, senza trascurare la crescita economica e la competitività delle imprese. "Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni concrete, mettendo al centro il valore del lavoro e il benessere delle persone", ha dichiarato.

L'Assemblea della CISL è stata l'occasione per affrontare temi chiave come il salario minimo, la flessibilità contrattuale e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il presidente del Consiglio ha ribadito la volontà dell’esecutivo di intervenire con misure mirate per sostenere le fasce più deboli e contrastare il precariato.





Tutele per i lavoratori e competitività delle imprese

Uno dei punti centrali dell'intervento di Meloni ha riguardato la necessità di coniugare diritti e crescita economica. "Non si può pensare di migliorare le condizioni lavorative senza tenere conto della sostenibilità del sistema produttivo", ha affermato, sottolineando l’importanza di riforme strutturali per incentivare l’occupazione e migliorare la qualità del lavoro.

Durante il dibattito, è stato affrontato anche il tema della riduzione del cuneo fiscale, misura già adottata dal governo per alleggerire il peso contributivo sui lavoratori e sostenere il potere d’acquisto. "Sappiamo che non è ancora sufficiente, ma è un primo passo verso un fisco più equo", ha aggiunto Meloni, rassicurando i sindacati sulla volontà dell’esecutivo di proseguire su questa strada.





Riforma degli ammortizzatori sociali e formazione

Un altro nodo affrontato dal Presidente del Consiglio è stato quello degli ammortizzatori sociali e della formazione professionale. Meloni ha riconosciuto l’importanza di modernizzare gli strumenti di sostegno ai lavoratori, in particolare in un periodo caratterizzato da grandi trasformazioni tecnologiche e industriali. "Dobbiamo investire nella formazione continua per consentire ai lavoratori di affrontare i cambiamenti del mercato", ha sottolineato.

Sul fronte della sicurezza sul lavoro, il Presidente ha ribadito l'impegno del governo per il rafforzamento dei controlli e delle misure preventive, affinché si riduca il numero di incidenti e si garantisca una maggiore tutela ai lavoratori.





Una sfida per il futuro

L’Assemblea della CISL si è chiusa con un invito al confronto e alla collaborazione. "Solo con il contributo di tutti possiamo costruire un sistema più equo e moderno", ha concluso Meloni, auspicando un clima di dialogo tra governo, sindacati e imprese.

L’incontro ha messo in evidenza le diverse posizioni in campo, ma anche la comune volontà di affrontare con serietà le sfide del mondo del lavoro. Il futuro delle politiche occupazionali in Italia dipenderà dalla capacità di trovare soluzioni condivise, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.