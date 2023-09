Meloni critica l'Ue per il blocco della soluzione al problema Ita al termine del G20. Video

La presidente del Consiglio Meloni al termine del G20 a New Delhi:

oggi vorrei condividere con voi i risultati e i momenti salienti del recente G20 presieduto dall'India. Innanzitutto, desidero congratularmi con il Primo Ministro Modi per il successo di questa edizione del G20, che è stata tutt'altro che facile. L'Italia è stata fin dall'inizio pronta a collaborare con la presidenza indiana, non solo per i nostri eccellenti rapporti con l'India, ma soprattutto perché riteniamo che il G20 sia un foro multilaterale di vitale importanza. Questo forum ci consente di dialogare efficacemente con le grandi nazioni emergenti e i paesi del Sud globale. Dobbiamo ricordare che le nazioni rappresentate nel G20 rappresentano complessivamente due terzi della popolazione mondiale, il 75% del commercio e l'80% del prodotto interno lordo del mondo.

Il successo della presidenza indiana del G20 è stato particolarmente strategico, soprattutto nel contesto internazionale che stiamo affrontando, segnato anche dall'aggressione russa in Ucraina. È fondamentale evitare che si crei un'immagine di un Occidente diviso dal resto del mondo, e il G20 ha dimostrato che siamo attenti alle esigenze dei paesi del Sud. Vogliamo evitare contrapposizioni tra i paesi del Nord e quelli del Sud.

Desidero ringraziare i rappresentanti italiani che hanno partecipato alle negoziazioni del G20, in particolare per essere riusciti a trovare un consenso tra i leader sulla dichiarazione finale. È stato un lavoro lungo e complesso, ma estremamente importante nell'attuale contesto internazionale.

Nelle dichiarazioni finali del G20, sono stati affrontati molti temi prioritari per l'Italia. Abbiamo ottenuto riferimenti concreti sulla gestione delle questioni migratorie, in linea con il nostro impegno per una migrazione legale e la cooperazione tra paesi di origine, transito e destinazione. Abbiamo anche posto l'accento sulla neutralità climatica e sul ruolo delle banche multilaterali di sviluppo, con un focus particolare sull'Africa.

L'Intelligenza Artificiale è un altro tema cruciale che abbiamo affrontato. Dobbiamo considerare attentamente l'impatto che questa tecnologia avrà sulle nostre società, in quanto potrebbe sostituire alcune competenze umane, incluso l'intelletto. Durante la Presidenza del G7, intendiamo promuovere principi etici per lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale generativa e lavorare su una cornice regolatoria globale.

Inoltre, abbiamo lanciato l'Alleanza globale sui biocarburanti insieme a diverse nazioni, il che dimostra l'impegno dell'Italia nella transizione verde e nel settore dei biocarburanti. Abbiamo annunciato un grande progetto di corridoio economico tra India, Medio Oriente ed Europa, che favorirà il commercio e gli investimenti.

Durante gli incontri bilaterali con leader come il Primo Ministro Modi, il Presidente cinese Xi Jinping e il Presidente coreano Moon Jae-in, abbiamo discusso delle opportunità per rafforzare i nostri rapporti bilaterali e collaborare su diverse questioni.

Per quanto riguarda le relazioni con la Cina e la Belt and Road Initiative, vogliamo mantenere un dialogo pragmatico e non abbiamo ancora preso decisioni definitive sulla partecipazione italiana.

Infine, vorrei sottolineare che le conclusioni del G20 hanno incluso una condanna esplicita dell'aggressione russa in Ucraina, dimostrando che nonostante le sfide, stiamo compiendo passi avanti significativi nel mantenere un dialogo multilaterale forte e costruttivo.

Grazie per l'attenzione, e restiamo impegnati a lavorare per il benessere dell'Italia e del mondo intero.

Di seguito il video completo