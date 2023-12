Meloni e Golob rafforzano legami tra Italia e Slovenia in cultura, economia e sicurezza – Video

Roma, in un incontro storico a Palazzo Chigi, la Presidente del Consiglio dei ministri italiano, Giorgia Meloni, ha accolto il Primo Ministro sloveno Robert Golob per discutere temi di rilievo bilaterale e internazionale. Questo incontro ha segnato un nuovo capitolo nella cooperazione tra Italia e Slovenia, con una particolare enfasi sull'Alto Adriatico e i settori chiave come l'energia, la difesa e le infrastrutture.

Cooperazione economica in crescita

Il 2022 ha visto un record di interscambio commerciale tra i due paesi, raggiungendo i 14 miliardi di euro. Questo risultato sottolinea una crescente interconnessione economica, con piani per ulteriori rafforzamenti nel campo dell'energia, della difesa e delle infrastrutture. Questi settori strategici sono visti come cruciali per rafforzare la presenza dei due paesi nell'area adriatica e migliorare ulteriormente i rapporti bilaterali.

Sostenere la candidatura di Roma per Expo 2030

La Slovenia ha confermato il suo sostegno alla candidatura di Roma per l'Expo 2030, un'opportunità significativa per l'Italia e potenziali benefici per la Slovenia e l'intera regione Adriatico-Ionica.

Cultura e cooperazione transfrontaliera

Un focus particolare è stato posto sulla cooperazione culturale, con la designazione di Gorizia e Nova Gorica come Capitali Europee della Cultura 2025. Questo progetto mira a valorizzare il territorio transfrontaliero, offrendo opportunità di sviluppo economico e sociale per entrambi i paesi.

Questioni transfrontaliere e minoranze

I leader hanno discusso delle minoranze autoctone italiane in Slovenia e slovene in Italia, sottolineando l'importanza di un dialogo costante e costruttivo. Sono state affrontate anche le sfide poste dalla reintroduzione dei controlli ai confini, con un impegno condiviso per ripristinare la normale circolazione appena le condizioni lo permetteranno.

Sicurezza e cooperazione internazionale

La situazione in Ucraina e le iniziative umanitarie nel Medio Oriente, come l'ospedale italiano su una nave al largo delle coste di Gaza, sono stati altri temi cruciali. La Slovenia ha espresso la volontà di collaborare in queste iniziative, dimostrando una forte alleanza nei contesti europei e internazionali.

Prospettive future

La Presidente Meloni ha espresso l'augurio di una futura visita in Slovenia, sottolineando l'importanza di eventi come il 20° anniversario dell'adesione della Slovenia all'Unione Europea per rafforzare ulteriormente i legami tra i due paesi.

Il Primo Ministro Golob ha invitato la Presidente Meloni a partecipare alle celebrazioni della Capitale Europea della Cultura, enfatizzando l'importanza di una collaborazione stretta e fruttuosa tra i due vicini europei.

Questo incontro tra Italia e Slovenia segna un passo significativo verso una cooperazione rinnovata e più profonda, con un occhio rivolto al futuro condiviso nel cuore dell'Europa.