19 Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI - Associazione dei Musei di Arte Contemporanea Italiani

Data della mostra: 7 - 19 ottobre

Luogo: Roma, Via Raffaele Cadorna 28

Opening: sabato 7 ottobre 18-20

Curatore Cristina Madini

Testo di Miriana Castellana

Roma, 7 ottobre 2023 - Rossocinabro è lieta di presentare "Mending, past and future intertwine", mostra inserita nella XIX Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, dedicata anche quest'anno al tema dell'ecologia e della sostenibilità.

Il filo conduttore di questa edizione della Giornata del Contemporaneo affronta le urgenze globali legate all'ambiente e all'ecosistema, sollecitando una riflessione profonda sul ruolo dell'arte contemporanea nell'ispirare una consapevolezza e una sensibilità più ampia riguardo a queste tematiche cruciali.

La mostra "Mending, past and future intertwine" propone un'esperienza artistica che abbraccia il legame inscindibile tra l'umanità e la Natura, esplorando la necessità di prendersi cura dell'ambiente circostante come parte integrante delle nostre vite. Attraverso opere d'arte che uniscono passato e futuro, la mostra invita il pubblico a considerare il potere proattivo che ha ciascun individuo nel modellare il proprio destino.

L'arte, come profetica capacità di immaginare e creare mondi nuovi, si esprime attraverso la rilettura dinamica del passato, ispirando scelte e azioni che definiranno il nostro futuro. "Mending, past and future intertwine" rappresenta questa visione in un affascinante intreccio concettuale, come un intricato rammendo in cui i visitatori sono i fili che completano l'opera.

"Come i fili che intrecciano la tela, siamo noi stessi a forgiare il nostro destino". Questa mostra rappresenta una chiamata all'azione per riflettere sulla nostra responsabilità nei confronti dell'ambiente e della società. Abbiamo il potere di rammendare il tessuto della nostra esistenza, scegliendo consapevolmente il percorso da intraprendere.

La mostra è una testimonianza della missione di Rossocinabro nell'esplorare e promuovere l'arte contemporanea che va oltre la superficie, affrontando le sfide e le opportunità dell'epoca attuale con profondità e sensibilità.

Gli artisti affrontano la complessità della nostra storia e la fluidità del tempo, proponendo una rilettura dinamica e mai statica di ciò che è stato.

"Mending, past and future intertwine" sarà aperta al pubblico dal 7 al 19 ottobre 2023. L'esposizione promette di stimolare una profonda riflessione sulla nostra relazione con il passato, il presente e il futuro, offrendo un'opportunità straordinaria di esplorare il ruolo centrale dell'arte nell'orientare il nostro percorso verso la sostenibilità.

Artisti: Annamaria Biagini, Ioana Cozbaru, Herrera Cosme, Jean Cherouny, Elena Cholet, John Dobson, Daniela Doni, Fadiese, Mercedes Franklin, Anastasia Gangal, GetFreaky, Lukas Horst, Kirsten Kohrt, Mark Krawczynski, Mariko Kumon, Fiona Livingstone, Elisabetta Pienti, Erwin Rios, Pilar Rivero, Masayo Sakai, Jomay Tam, Radu Tikanete, Kaiyen Tu, Nadia Turato, Mariëlle Vroemen, Worapol