Merkel e Macron all'EU prepariamoci alla prossima pandemia lettera alla Ursula Von Ser Leyen

ROMA, 10 GIU - La cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron e altri 4 membri Ue hanno inviato una lettera alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen per chiedere che l'Unione si prepari alla prossima ondata della pandemia da coronavirus. In una lettera e in un policy paper i leader scrivono: 'Speriamo che il paper serva da ispirazione per ulteriori e fruttuosi confronti a livello europeo su come assicurare una preparazione da parte dell'Ue alle future pandemie'. La missiva sottolinea la necessità di un approccio comune, soprattutto in vista di una possibile seconda ondata.