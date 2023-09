Meteo. Anticiclone africano Bacco: weekend di sole e caldo straordinario! I dettgli

Mete. Anticiclone africano Bacco: weekend di sole e caldo straordinario! I dettgli. Colpo di scena! La previsione per il weekend, dopo gli ultimi aggiornamenti, è completamente rivoluzionata.

Dopo il transito del Ciclone Poppea, un cambiamento radicale del tempo è previsto proprio in vista del fine settimana che sarà condizionato dal sopraggiungere dell'Anticiclone Africano BACCO (promontorio alto pressorio proveniente dal Nord Africa e precisamente dall'Algeria).

L'Italia si prepara dunque ad accogliere il ritorno del bel tempo con giornate soleggiate e temperature in deciso aumento, anche superiori alle media del periodo. Tutto merito dall'Anticiclone Bacco che proverà nuovamente a rispolverare i sapori estivi non solo nelle località di mare ma anche in montagna. I modelli previsionali mostrano un rialzo termico sensibile anche di 7-8°C, portando mediamente oltre i 4-5°C sopra le medie d'inizio settembre.

Ma andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire che tempo farà nel weekend.

Sabato 2 Settembre ci attendiamo il primo impulso di aria calda proveniente dall'Africa, bel tempo e temperature in forte ripresa a partire dalle due Isole Maggiori e sul Centro Italia. Solamente sull'estremo Nord-Ovest resisterà un leggero regime d'instabilità, con qualche annuvolamento sparso e qualche piovasco sulle Alpi.

Ma sarà la giornata di Domenica 3 Settembre quella della invasione dell'Anticiclone Bacco, grazie all'alta pressione sub-tropicale che abbraccerà tutta l'Italia, con bel tempo, temperature anche superiori a 29-30°C in molte località del Centro-Nord, con punte fino a 32°C sulla capitale Roma.

Quanto durerà questa nuova fase di caldo di stampo chiaramente estivo? I modelli, seppur ancora molto discordanti sul medio-lungo termine, mostrano delle buone probabilità di persistenza anticiclonica, almeno per 7-10 giorni. Buona parte della prima decade del nuovo mese potrebbe dunque presentarsi con caratteristiche estive, bel tempo e soprattutto un basso rischio di minacce perturbate in arrivo dall'Atlantico. (iLMeteo)





In aggiornamento