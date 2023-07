Meteo, arrivo di un'onda di caldo estivo: temperature in aumento ecco le previsioni

Meteo: temperature, è in arrivo un Caldo Estivo! E' in arrivo un caldo estivo! Dopo una fase di forte instabilità, in concomitanza con il lungo weekend che si è concluso con il Primo Maggio, sul nostro Paese oltre a tornare il sole avremo temperature in deciso aumento, da Nord a Sud.



Ma durerà questa volta? È proprio quello che cercheremo di capire oggi, grazie agli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo.

E' palese come la Primavera quest'anno abbia mostrato il suo volto più tipico, al quale tuttavia non eravamo più molto abituati: finora, infatti, è stata piuttosto dinamica e capricciosa, sia sul fronte meteo, sia su quello termico. Se escludiamo qualche breve parentesi, di vero caldo fino ad oggi ne abbiamo sentito davvero poco.



E' anche per questo motivo che nei prossimi giorni si avvertirà maggiormente un cambiamento.

Per prima cosa ci sarà da archiviare l'attuale parentesi instabile che ci sta accompagnando ormai dall'inizio del fine settimana appena trascorso: ciò accadrà in parte nel corso di Mercoledì 3 Maggio quando al Nord il meteo inizierà a dare importanti segnali di miglioramento, specie sulle regioni occidentali, dove le colonnine di mercurio guadagneranno già qualche punticino.



Da ovest, infatti, si avvicinerà a grandi passi un'area di alta pressione dal cuore caldo, la quale, tra giovedì 4 e Venerdì 5 inizierà ad avvolgere il nostro Paese, dispensando, oltre a tanto sole, soprattutto temperature in forte aumento.

La fase più calda, tuttavia, si espliciterà tra la giornata di venerdì 5 Maggio e l'inizio del weekend.

Nella cartina che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate le temperature massime previste proprio per Sabato 6 Maggio: su alcune zone del Paese (colore fucsia) si potranno toccare picchi anche prossimi ai 31°C. Avremo valori elevati su molte aree del Sud, al Centro e pure sulla Valle Padana e nei fondivalle alpini dove le colonnine di mercurio potranno salire fin verso i 30°C.

econdo gli ultimi aggiornamenti, tuttavia, anche questa ondata di caldo non durerà e sarà presto minata da venti più freschi in discesa dall'Europa settentrionale i quali, soprattutto da domenica 7 Maggio, favoriranno numerose note d'instabilità a carico soprattutto del Nord e dei rilievi appenninici del Centro, contribuendo così ad un ennesimo ribasso delle temperature che potrebbe proseguire poi nel corso della prossima settimana. Su quest'ultimo tema sarà comunque necessario attendere conferme. (iLMeteo)

