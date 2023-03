Meteo: 5 regioni ancora nel mirino del Ciclone, poi da lunedì cambia, ecco l'evoluzione. Nelle prossime ore il meteo non riuscirà ancora a tornare totalmente tranquillo in Italia e su almeno 5 regioni continuerà a rimanere elevato il rischio di pioggia e di qualche nevicata.

Come possiamo notare dalla cartina sinottica che vi proponiamo sotto, la ragione va ricercata in un reiterato vortice ciclonico che continua a disturbare il tempo su alcuni settori del nostro Paese. Il suo centro motore (1008hPa) è attualmente collocato al largo delle coste tirreniche calabresi. Nel corso della giornata però, esso si muoverà verso levante in direzione dell'area ionica per poi puntare, entro sera, dritto verso la Grecia.

Per questa ragione il tempo si manterrà assai capriccioso soprattutto nella prima parte del giorno. Sotto osservazione saranno principalmente le regioni del Sud e più precisamente la Puglia, la Basilicata, l'area più meridionale della Campania, la Calabria e gran parte della Sicilia. Su queste 5 regioni le piogge potranno anche assumere carattere di rovescio temporalesco. Sempre in mattinata alcuni piovaschi però potranno bagnare anche il Molise e la Sardegna.

Il brutto tempo proseguirà sulle medesime regioni fino a sera nonostante già dal tardo pomeriggio si inizieranno a percepire i primi segnali di miglioramento con le piogge che si faranno meno importanti. Attenzione anche alla neve che potrà cadere sui rilievi del Sud intorno ai 1200/1300m e a quote un po' più alte su quelli sardi.



Per capire meglio la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni, vi proponiamo una cartina (sotto) centrata proprio per la giornata di Sabato 4 Marzo dove sono rappresentate le precipitazioni previste. Nelle aree colorate di blu scuro si potranno cumulare fino a 40mm di pioggia, mentre si scenderà a valori sempre più bassi via via che ci si sposta nelle zone colorate di azzurro chiaro.

Ma non ci saranno sono le nubi e la pioggia a caratterizzare questo primo step del fine settimana. Ci sarà infatti una bella fetta del Paese, come il Nord e gran parte del Centro, che potranno godere di un conteso meteorologico decisamente diverso contrassegnato dal bel tempo e da atmosfere miti tipiche di inizio Primavera.

Sarà questo il preludio ad una domenica dove il meteo darà ulteriori segnali di miglioramento su gran parte del Paese anche se ci saranno ancora alcuni angoli dove il tempo risulterà un po' incerto. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Prossima Settimana, la Previsione è completamente cambiata, a sorpresa il tempo sarà così!

La previsione per la prossima settimana è completamente cambiata con l'ultimo aggiornamento.

Ciò non deve sorprendere più di tanto in quanto tradizionalmente il mese di Marzo è piuttosto ballerino e vive di ribaltoni continui, gioco forza anche i Centri di Calcolo faticano ad inquadrare la situazione, se non proprio a ridosso del periodo in questione.

Cosa è cambiato dunque rispetto a 24 ore fa nella tendenza per la prossima settimana? In soldoni, pioverà meno di quello che ci si aspettava. Tanto per cambiare!



Se è vero l'avvio della settimana sarà piuttosto ventoso (raffiche di burrasca soprattutto con il Libeccio in Liguria) e che si partirà con un modesto affondo perturbato che potrebbe provocare qualche precipitazione al Nord Est, sui settori tirrenici e sulle due Isole Maggiori, nonché un po' di neve sulle Alpi oltre gli 800/1000 metri, subito dopo ritorneremo immersi nella staticità atmosferica.

Eccola qui la sorpresa: rispetto all'ultimo aggiornamento, l'influenza dell'alta pressione sarà più incisiva e garantirà una maggiore stabilità atmosferica e un generale aumento delle temperature: specie tra mercoledì 8 e Giovedì 9 Marzo non escludiamo che si possano toccare punte massime fin verso i 20°C, soprattutto al Nord.

Affinché si possa tornare a parlare di piogge bisognerà poi attendere quanto meno Venerdì 10 Marzo. La mappa qui sotto mette bene in evidenza una perturbazione in arrivo dall'Atlantico (indicata con la lettera "B"), pronta ad investire anche l'Italia. In un contesto del genere non sono da escludere piogge e temporali in particolare sulle regioni del Centro-Sud. (iLMeteo)

In aggiornamento