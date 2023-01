Meteo: Allerta Arancione della Pro Civile bufera di neve, rischio 'blizzard' al Centro-Nord "scuole chiuse", i dettagli

Meteo: Allerta Arancione della Pro Civile bufera di neve, rischio 'blizzard' al Centro-Nord, i dettagli. Neve, non è finita, ne cadrà ancora tantissima anche sotto forma di bufera a tratti fino in pianura! Insomma, si conferma una fase meteo decisamente fredda e molto movimentata che metterà a rischio molte delle nostre regioni.

Allerta meteo arancione, oggi, su Romagna e Marche; gialla su Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia e Umbria. L’ondata di maltempo che ha colpito la Penisola non abbandonerà l'Italia e farà sentire ancora i suoi effetti, in particolare sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali. Nelle prossime ore sono attese ancora nevicate, piogge e vento forte che in alcuni settori comporteranno criticità idrogeologiche e idrauliche.

Scuole chiuse in molti comuni di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata.

Tutta colpa di una vasta area di bassa pressione, l'ormai nota Thor, che dal Polo Nord adesso richiama la sciabolata di Attila, ovvero correnti gelide fin sul bacino del Mediterraneo.

Il maltempo continuerà ad insistere nella serata-nottata di domenica 22 gennaio con nuove nevicate a quote basse specie sui settori adriatici, così come su parte delle pianure emiliane (possibile neve a Bologna).

Poi saranno possibili dei rovesci nevosi sulle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna; i fiocchi si faranno vedere dai 500/600 metri di quota. Ancora neve poi in Toscana e Umbria, anche a quote prossime alla pianura se non sulla pianura stessa.



Ma l'attenzione è principalmente rivolta all'avvio della nuova settimana, con l'ingresso di un nucleo gelido in risalita sulla Valpadana (da est verso ovest), che favorirà un sensibile abbassamento delle temperature a tutte le quote e il ritorno di nevicate fino a quote molto basse, localmente anche in pianura su alcune regioni.

Tra le aree maggiormente a rischio l’Emilia-Romagna, Lombardia meridionale ed il Piemonte meridionale zone in cui i fiocchi potrebbero presentarsi anche fino in pianura. Gli accumuli potranno risultare anche copiosi (fino a 20-30cm a soli 500m di altitudine), specie a ridosso dell'Appennino Emiliano. Durante i rovesci più intensi e persistenti le nevicate potranno sconfinare anche in pianura con locali accumuli tra Bolognese, Modenese e Parmense.

Le nevicate saranno accompagnate anche da venti gelidi e sostenuti, dunque con il rischio di vere e proprie bufere di neve, come un vero e proprio "blizzard". Questo termine viene solitamente usato in riferimento ad una tempesta di neve con raffiche di vento molto forti e conseguente bassa visibilità. Vi terremo aggiornati. (iLMeteo)

Il dettaglio dell’allerta arancione e gialla della Protezione Civile per la giornata di oggi, Lunedì 23 gennaio 2023:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Marche: Marc-2, Marc-4

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola

Marche: Marc-2, Marc-4

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Marche: Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-3

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Umbria: Chiascio - Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale, Collina bolognese

Marche: Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-3

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Voltur