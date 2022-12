Meteo: Allerta arancione della Prot-CIvile, piogge e nubifragi, forte peggioramento, ecco il dettaglio

Meteo: Allerta meteo della Prot. CIvile, piogge e nubifragi, forte peggioramento, ecco il dettaglio. Nelle prossime ore passeremo dalle piogge, che attualmente interessano già alcune regioni del Paese, a veri e propri nubifragi.

La seconda delle 3 perturbazioni previste in transito questa settimana sul nostro Paese, ha raggiunto tra la sera e la notte dapprima la Sardegna ed in seguito il comparto tirrenico del Centro. In queste ore infatti si segnalano piogge sparse sul comparto centro-settentrionale della Sardegna, sulle coste più meridionali della Toscana e su gran parte del Lazio. Qualche debole piovasco è in atto anche su alcuni tratti del Sud specie tra Puglia e Basilicata.

Sul resto del Paese la situazione al momento risulta più tranquilla ed asciutta anche se su alcuni tratti pianeggianti del Nord qualche banco di nebbia sta provocando insidiose riduzioni alla visibilità.

Ma coma evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore?

Nel corso della mattinata la perturbazione avanzerà ulteriormente verso levante andando a concentrare la sua azione sulle regioni del Centro e del Sud. Particolarmente colpite saranno le aree tirreniche specie il settore più meridionale della Toscana, l'Umbria, il Lazio e a scendere la Campania. Su queste zone le piogge si faranno via via sempre più intense e localmente potranno assumere carattere di nubifragio.

Con il passare delle ore, specie nel corso del pomeriggio, la parte più attiva del fronte perturbato si sposterà anche verso i reparti adriatici del Centro dove forti piogge si scaricheranno su Marche, Abruzzo, Molise e sul nord della Puglia. Altre piogge bagneranno comunque fino a sera tutto il resto del Centro e del Sud fatta eccezione della Sicilia e della parte più meridionale della Calabria.

Nella cartina allegata centrata per la giornata di Mercoledì 14 Dicembre sono rappresentate la distribuzione e gli accumuli di precipitazioni previsti nell'arco dell'intera giornata. Nelle aree colorate di fucsia si potranno registrare accumuli prossimi anche ai 100mm. Si scenderà a 40mm nelle zone colore di blu scuro per poi arrivare a cumulati inferiori nei reparti colorati di blu chiaro e di azzurro.

Ci sarà poi una fetta del Paese dove l'atmosfera si manterrà più tranquilla. Ci riferiamo alle regioni del Nord.

Qui gli effetti delle perturbazioni si limiteranno ad una moderata nuvolosità che avvolgerà soprattutto le aree pianeggianti, mentre sui rilievi si potrà godere anche di qualche timida schiarita. (iLMeteo)





Allerta della protezione Civile Per la giornata di domani, Mercoledì 14 dicembre 2022:



MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale



MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale



ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Bacino del Tirso



ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Medio Tevere



ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Isole, Etruria-Cost Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

