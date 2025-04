Meteo Italia Giovedì Santo di Burrasca Allerta Rossa sul Piemonte raffiche di vento e frane

Meteo Allerta Rossa: Giovedì Santo di burrasca sull’Italia – Raffiche fino a 100 km/h, frane, allagamenti e disagi in numerose regioni

Aggiornamento del 17 Aprile 2025 ore 0830

Allerta rossa su Piemonte e Valle d’Aosta.

Un’ondata di maltempo di rara intensità sta colpendo il Nord Italia, alimentata da una saccatura atlantica estesa sul Mediterraneo centro-occidentale. Il peggioramento, iniziato nella serata di mercoledì 16 aprile, ha assunto le caratteristiche di una vera e propria burrasca, con raffiche di Scirocco fino a 100 chilometri orari, nubifragi, frane e mareggiate lungo i litorali esposti.

Cosa sta succedendo

La dinamica atmosferica è dominata da un profondo minimo depressionario tra Corsica e Mar Ligure, che richiama intense correnti meridionali in quota e aria umida orientale nei bassi strati. Questa configurazione ha innescato una fase di maltempo diffuso, con piogge persistenti e temporali violenti, specialmente nelle regioni nordoccidentali.

Situazione critica nei territori più colpiti

Piemonte

Nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola si sono verificate due frane, con l’evacuazione di trenta persone e l’interruzione della linea ferroviaria verso la Svizzera. A Pinerolo due ponti sono stati chiusi per la piena del torrente Lemina. A Strambino, due persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo l’esondazione del Chiusella. A Giaveno due famiglie sono state evacuate a causa di una frana. Nel Biellese una donna è rimasta ferita a Tollegno per la caduta di un albero sulla sua auto. Sempre nel Biellese un treno con 250 passeggeri è rimasto bloccato a causa di un allagamento, rendendo necessario l’intervento di forze dell’ordine e vigili del fuoco. Sono interrotti anche i collegamenti ferroviari tra Domodossola e Milano e sulla linea del Sempione, con disagi anche per i treni internazionali. Il livello del Lago Maggiore e di diversi corsi d’acqua ha superato le soglie di guardia.

Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria

In queste regioni l’allerta resta alta per piogge intense, rischio valanghe e vento forte, specie nei settori montani.

Previsioni per le prossime ore

Il maltempo proseguirà almeno fino al tardo pomeriggio. In Piemonte e Valle d’Aosta sono attese nuove precipitazioni intense, con rischio di nubifragi soprattutto lungo le aree alpine e prealpine. La neve tornerà a cadere abbondante sopra i 1500 o 1700 metri di quota.

In Lombardia occidentale e sull’alta Liguria si attendono piogge moderate ma meno persistenti. Le regioni centrali tirreniche, in particolare Toscana, Umbria e Lazio, saranno interessate da rovesci intermittenti, più probabili nelle ore centrali della giornata. Sulle Marche, fenomeni più isolati ma non esclusi nelle aree interne.

Al Sud, il maltempo colpirà la Campania, la Calabria tirrenica e parte della Sardegna occidentale, con piogge intense e vento sostenuto. Il tempo sarà più variabile e con maggiori schiarite sui versanti adriatici e ionici.

Segnali di miglioramento sono attesi in serata, in vista di un venerdì con condizioni meteorologiche più stabili.

Allerte della Protezione Civile per il 17 Aprile 2025

Allerta rossa per rischio idrogeologico

Piemonte

Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone

Allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico

Lombardia

Bassa pianura occidentale

Piemonte

Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline, Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Sardegna

Bacini Montevecchio Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Allerta gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico

Sono coinvolte numerose aree in Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Toscana, Lombardia, Sardegna, Trentino Alto Adige e Piemonte. I dettagli sono disponibili sui bollettini ufficiali della Protezione Civile.

Consigli alla popolazione

Evitare spostamenti non essenziali nelle zone a elevato rischio. Prestare massima attenzione nei pressi di fiumi, torrenti, sottopassi e pendii. Seguire solo fonti ufficiali per aggiornamenti e comunicazioni.

Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata.

Articolo a cura della redazione MeteoInfooggi con la consulenza del meteorologo Andrea Martino