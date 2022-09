Meteo: Ancora, piogge e temporali dal nord al centro-sud poi weekend Sole. L’evoluzione

Il meteo non riesce ancora a stabilizzarsi sul Bel Paese. Anzi, da mercoledì è atteso pure l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, foriera di nuove piogge e temporali che attraverseranno l'Italia, dal Nord verso il Centro-Sud.

Il volto più dolce e stabile della primavera non riesce ancora ad affermarsi, obbligandoci così a subire le angherie di un contesto meteorologico a tratti fresco e instabile, sempre pronto a manifestarsi su molte regioni d'Italia. Per quanto non sia così straordinario nel mese di aprile vedersi ancora costretti a indossare indumenti un po' pesantini e avere spesso impermeabile o un ombrello pronti all'uso, sono in tanti ad attendere con trepidazione il momento di godersi un po' di meritata e mite stabilità atmosferica al fine di poter trascorrere un po' di ore all'aria aperta, complici anche le chiusure a cui siamo stato costretti, causa emergenza sanitaria.

Ma cosa sta succedendo all'interno del motore dell'atmosfera? Perché non possiamo ancora godere di giornate più stabili e miti?

Da parecchi giorni in area mediterranea soggiorna un vortice ciclonico alimentato da masse d'aria fredda in discesa direttamente dalle regioni polari. In presenza di una simile configurazione, il tempo non può e non riesce a mantenere un comportamento stabile e lineare, riservandoci spesso occasioni per improvvise parentesi capricciose. Se poi aggiungiamo il fatto che non c'è una figura imponente e stabile di alta pressione a proteggerci, il gioco è fatto!

Come se tutto ciò non bastasse, dall'Atlantico si sta pure avvicinando un'ulteriore perturbazione che porterà un rinnovato scompiglio nei prossimi giorni, quanto meno su buona parte del Paese

Cerchiamo di capire più nel dettaglio cosa accadrà.

Mercoledì 21 a fare le spese di questo nuovo peggioramento saranno soprattutto il Nordovest e la Sardegna, dove potranno verificarsi delle piogge irregolari e pure dei locali temporali, sempre più frequenti nel corso della giornata. Nonostante una latente instabilità pomeridiana sui rilievi, altrove il meteo ci garantirà comunque una situazione più tranquilla e asciutta.

Tra giovedì 22 e venerdì 23 la perturbazione scivolerà minacciosa verso le regioni del Centro e poi al Sud e in Sicilia, mentre il tempo inizierà nuovamente a migliorare sulle regioni settentrionali, a partire da Ovest.

La vigilia del prossimo weekend sarà caratterizzata da un contesto meteorologico instabile al Sud e in fase di ulteriore miglioramento al Centro-Nord, dove tra l'altro ci attendiamo un primo deciso aumento termico con il ritorno ad un contesto climatico decisamente gradevole.

Tra sabato 24 e domenica 25, una timida alta pressione sub-tropicale cercherà di spostare il suo baricentro verso l'Italia, garantendo uno scenario relativamente più stabile e caldo su gran parte del Paese. Che sia la volta buona? Non è detto... Ma di questo parleremo nei nostri prossimi approfondimenti.

Previsioni per il weekend



Il tanto sospirato anticiclone, garante di stabilità e pure di un clima più caldo, potrebbe conquistare sull'Italia nel prossimo weekend. Nelle ultime settimane l'Italia è rimasta ostaggio di correnti fredde e perturbate in discesa dal Nord Europa, responsabili di una forte dinamicità e anche di temperature non consone per la stagione, a tratti quasi invernali, con gelate tardive.

Secondo gli ultimi aggiornamenti della nostra APP, tuttavia, starebbe per cambiare TUTTO. Quello che ci attende, potrebbe essere un fine settimana della "Liberazione", in tutti i sensi: proprio in concomitanza con la festività del 25 aprile è pronto infatti ad irrompere sul nostro Paese un vasto anticiclone, in grado di farci uscire dalla gabbia in cui siamo intrappolati praticamente dall'inizio di questo mese di aprile.



Facciamo dunque il punto della situazione per capire meglio, nel concreto, cosa potrebbe accadere tra sabato 24 e domenica 25.

Le condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato questo primo scorcio di primavera, con freddo e fronti perturbati in serie, non devono sorprendere. In queste stagioni di passaggio, quando ancora non ci sono figure atmosferiche così solide da dominare a livello emisferico, le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Ed ecco infatti servita la svolta: da venerdì 23 potremo finalmente mettere da parte gli ombrelli e le giacche grazie a una decisa rimonta dell'anticiclone africano che si distenderà su buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con conseguenze importanti anche per l'Italia.

Da sabato 24 ci aspettiamo infatti condizioni di tempo stabile su gran parte del nostro Paese, salvo per qualche passaggio nuvoloso al Sud e sull'arco alpino. Anche nel corso di domenica 25, Festa della Liberazione, il sole splenderà da Nord a Sud, grazie alla reiterata protezione del vasto campo di alta pressione: da segnalare solamente, nel corso del pomeriggio, la possibilità di qualche rovescio o temporale sull'arco alpino centro-occidentale.

Temperature in netto aumento. La vera novità sarà poi rappresentata dalle temperature che aumenteranno in modo sensibile, specialmente al Centro-Sud. Durante il prossimo weekend si potrebbero raggiungere facilmente valori massimi intorno (o anche oltre) i 25°C sulle regioni tirreniche, in Sardegna, sul Tavoliere delle Puglie e sulle zone interne della Sicilia. (IlMeteo)

In aggiornamento