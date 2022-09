Meteo: arriva il caldo africano, temperature fino a quasi 40°C. poi novità per il weekend.

Torna il grande caldo africano! Si, avete capito bene. Nonostante siamo ormai prossimi alla metà di settembre e vicini all'inizio dell'autunno, l'anticiclone nord africano troverà l'energia per riportare un contesto da piena estate su alcune zone del nostro Paese.



La ragione va ricercata nell'avvicinamento all'Italia di una saccatura di origine atlantica che dividerà letteralmente il nostro Paese in due nel corso della settimana appena iniziata. L'Italia si troverà contesa fra uno scenario meteo piuttosto instabile e uno tipicamente estivo con temperature di gran lunga superiori alla media stagionale.



Un contesto che, per quanto clamoroso per il periodo, conferma tuttavia il trend di questi ultimi anni che vede la stagione estiva prolungarsi per gran parte del mese di settembre e, in qualche caso, anche ad ottobre, con le ormai tipiche ottrobrate.



Vediamo allora meglio nel dettaglio cosa ci aspetta sul fronte termico nei prossimi giorni e, soprattutto, quando e dove farà più caldo.

Al momento le temperature risultano già sopra media su gran parte del Paese, con punte anche superiori ai 30°C su molti tratti del Nord e nelle zone più interne del Centro.



Tra mercoledì 15 e giovedì 16 la saccatura si sposterà ulteriormente verso l'Italia. Mentre al Nord e su parte del Centro i capricci del meteo non permetteranno ai termometri di salire, al Sud e sulle due Isole maggiori i venti caldi nord africani faranno letteralmente schizzare le colonnine di mercurio verso l'alto. Entro venerdì 17 si attendono addirittura picchi prossimi ai 40°C sulle zone più interne della Sardegna e punte fino a 36/37°C in quelle di Sicilia e Puglia. Un caldo fuori stagione avvolgerà comunque anche il resto del Sud dove i 32/34°C saranno all'ordine del giorno.

Solo sul tramonto della settimana le temperature potrebbero tornare ad abbassarsi sulle regioni meridionali e sulle due Isole maggiori, per effetto di un possibile peggioramento del tempo che dovrebbe coinvolgere stavolta un po' tutto il Paese, riportando così un contesto climatico sicuramente più consono al calendario pure al Sud. Ma su questo saranno necessario delle conferme, vista la distanza temporale.

Previsioni weekend



Il prossimo weekend sarà a rischio pioggia. L'Italia sarà infatti ancora contesa tra pericolosi fronti instabili in discesa dall'atlantico forieri di temporali e grandinate e la timida avanzata dell'anticiclone africano.

Ma andiamo con ordine analizzando tutte le importanti novità della nostra APP ufficiale per sabato 18 e domenica 19 settembre.

L'Europa centro settentrionale si troverà nei prossimi giorni sotto l'influenza delle correnti più fresche atlantiche che porteranno non pochi scompigli sul vecchio continente e sarà proprio questo flusso oceanico a insinuarsi anche sul bacino del mediterraneo nel corso del prossimo fine settimana.

Gli ultimi aggiornamenti delineano per sabato 18 un brusco peggioramento del tempo a causa dell'irruzione di un fronte temporalesco che andrà ad interagire con il caldo umido preesistente nei bassi strati dell'atmosfera: come spesso è accaduto in queste situazioni, lo scontro tra masse d'aria diverse rischierà di provocare fenomeni localmente anche piuttosto intensi con rovesci e grandinate dapprima al Nord, poi in estensione pure alle regioni del Centro.

Domenica 19 settembre il fronte instabile dovrebbe muovere verso Sud, innescando nuovi temporali su parte dei settori centrali adriatici e poi sugli Appennini meridionali e sulle zone limitrofe ad essi.

Altrove, avremo un maggiore soleggiamento sulle regioni tirreniche, sulle Isole maggiori e sull'arco alpino, mentre sulla Pianura Padana non sono da escludere dei temporali, magari più isolati, soprattutto in Lombardia e in Emilia-Romagna. (iLMeteo)

In aggiornamento