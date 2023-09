Meteo: il ciclone Circe si avvicina! effetti sull'Estate e previsioni dettagliate

Meteo: arriva il ciclone Circe! ecco cosa comporta e gli effetti sull'Estate. È tutto confermato: arriva il ciclone Circe, adesso c'è una data precisa da segnare col cerchietto rosso sul calendario. Prepariamo a un ribaltone delle condizioni meteo sull'Italia, un duro colpo (seppur temporaneo) sull'Estate.

Come possiamo osservare nella cartina qui sotto, sulla Scandinavia è presente una vasta area di bassa pressione, si tratta di un vero e proprio ciclone denominato "Circe" che, nei prossimi giorni invierà una serie di fronti temporaleschi sospinti da aria fredda origine polare che investiranno dapprima il cuore del Vecchio Continente, poi anche il nostro Paese. Si tratta a tutti gli effetti di una configurazione più di stampo autunnale che estivo, con le masse d'aria più fredde e instabili che concluderanno la loro corsa nel bacino del Mediterraneo, tuffandosi direttamente dalla Porta del Rodano (Francia) con forti venti di Maestrale.

La circolazione depressionaria, collegata al ciclone influenzerà il tempo sul nostro Paese dalla giornata di Giovedì 3 Agosto con temporali a partire dalle regioni settentrionali. Ecco la data dunque da segnare sul calendario; a seguire poi le correnti instabili proseguiranno il loro viaggio scendendo ulteriormente di latitudine ed investendo di conseguenza tutta l'Italia. Attenzione perché a causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera trasportati in precedenza dall'anticiclone africano) e dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate.

Secondo gli ultimi aggiornamenti le regioni maggiormente a rischio di fenomeni intensi saranno: Liguria. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. A seguire, tra Venerdì 4 e Sabato 5, il fronte temporalesco interesserà parte del Centro; su questo avremo modo di aggiornavi nei prossimi giorni.

Inoltre il ciclone spazzerà via, almeno temporaneamente, il caldo africano, infatti le temperature cominceranno a perdere diversi gradi anche sul resto del Paese a causa dei forti venti di Maestrale previsti poi per tutto il successivo weekend. (iLMeto)

In aggiornamento