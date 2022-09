Meteo: Arriva un vortice freddo forti temporali e neve fino pianura. le previsioni

Nel corso dei prossimi giorni dovremo fare i conti con un vortice freddo che interesserà molte delle nostre regioni, causato dall'irruzione di correnti gelide in discesa dal Polo Nord, e sarà il responsabile di forti temporali ma anche di nevicate fino in pianura.

Facciamo dunque il punto della situazione analizzando le previsioni per il resto della settimana sulla base degli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione.

Partiamo con la nostra analisi dalla giornata di mercoledì 17 quando un fronte freddo in discesa dal Nord Europa farà sentire i suoi effetti in particolare sulle temperature, con valori che risulteranno decisamente bassi, anche prossimi allo zero poi nella successiva nottata, soprattutto al Nord e nelle vallate più interne del Centro.



Dopo iniziali condizioni di stabilità ovunque, nel corso della giornata è atteso anche un lieve peggioramento del tempo sulla Sardegna e sui rilievi appenninici centro-meridionali, foriero di qualche rovescio a carattere irregolare, tuttavia sempre più frequente.

Attenzione perché da giovedì 18 affluiranno sull'Italia venti ancora più freddi, sempre dai quadranti settentrionali. Il tempo andrà peggiorando in maniera più decisa al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con piogge e con la neve che si spingerà fin verso i 5/600 metri di quota, mentre sul resto del Paese la situazione continuerà a rimanere abbastanza tranquilla.

Ma sarà nella giornata di venerdì 19 che si concretizzerà l'atteso colpo di coda invernale. Dando uno sguardo al quadro sinottico possiamo vedere come correnti molto fredde, in discesa dal Nord Europa, riusciranno a tuffarsi nel bacino del Mediterraneo, favorendo la genesi di una zona di bassa pressione tra il Mar Ligure e l'alto Tirreno. Il neonato ciclone mediterraneo determinerà una fase di maltempo di stampo invernale, con il rischio più che concreto di nevicate fin quasi in pianura al Nordovest, con fiocchi che potrebbero raggiungere anche le città di Torino e Cuneo.



Successivamente sarà la volta delle regioni del Centro e del Sud dove, a causa dello scontro tra l'aria fredda artica e le correnti più miti mediterranee, non escludiamo la possibilità di forti temporali, con locali episodi di grandine, specie su Toscana, Lazio e Campania. Sulle zone interne tornerà anche qui la neve, a partire dai 500 metri, se non a quote inferiori e prossime alla pianura su senese, aretino e fiorentino.

Il weekend vedrà infine ancora un contesto assai instabile al Sud e su parte del Centro, specie sulle aree interne, con piogge diffuse, a tratti anche sotto forma di nubifragio, e con nevicate fino a quote basse per il periodo, in particolare sui rilievi abruzzesi, molisani e pugliesi, dove la neve potrebbe scendere fino a circa 7/800 metri.



Tempo più tranquillo, ma clima alquanto frizzante sul resto del Centro e al Nord, con temperature molto fredde, soprattutto di notte. (iLMeteo)

In aggiornamento