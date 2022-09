Meteo: in arrivo la prima perturbazione atlantica. Ecco i dettagli con le previsioni fino a venerdì

Da nord a sud l'atmosfera ha ormai subito un radicale mutamento sul fronte meteo-climatico e le bollenti giornate di bel tempo che hanno caratterizzato gran parte del mese di agosto sembrano ormai solo un lontano ricordo.

A indicarci che ci stiamo avviando a grandi passi verso l'autunno meteorologico,(inizierà mercoledì 1° settembre) è in arrivo la prima, seppur non troppo intensa, perturbazione atlantica, che nel corso di questa settimana raggiungerà il nostro Paese.

Non sarà probabilmente questa prima ingerenza atlantica a dichiarare la fine della stagione estiva, ma sicuramente si tratta dei primi importanti segnali verso il cambio di stagione.

Cerchiamo ora di capire come sarà il contesto meteorologico nei prossimi giorni, spingendoci fino al primo weekend, il primo del mese di settembre.

Anche nel corso di martedì 31 agosto il tempo non riuscirà a mantenersi tranquillo su tutta l'Italia in quanto registreremo una minacciosa ingerenza temporalesca che interesserà il Centro. Nonostante i temporali siano destinati a colpire soprattutto i rilievi, saranno comunque possibili sconfinamenti verso alcuni settori della Val Padana e verso le zone interne del Centro.



Al Sud e sulle due Isole maggiori, il quadro meteorologico si manterrà invece stabile e soleggiato, tra l'altro in un contesto termico più caldino.

Mercoledì 1° settembre e per gran parte di giovedì 2 la pressione tenderà ad aumentare sul bacino del Mediterraneo, con effetti positivi anche per l'Italia, con quasi tutte le nostre regioni che potranno confidare in una parentesi più stabile e decisamente soleggiata.

Ma ad eludere le velleità dell'alta pressione ci penserà una perturbazione atlantica, la prima a carattere autunnale, che proprio alla vigilia del primo fine settimana di settembre riporterà parecchie nubi e qualche precipitazione ad iniziare dalla Sardegna, per poi raggiungere nel corso della giornata giornata anche i settori alpini del Nordovest e parte del comparto tirrenico centrale, in particolare le coste laziali.

Sarà questo il preludio ad un inizio di weekend piuttosto capriccioso per molte region, con l'atmosfera che sarà infatti ben lungi dall'essere tranquilla.

Ma di questo vi daremo ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento