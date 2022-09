Meteo: Atmosfera irrequieta, vento e temporali. Ombrello a portata di mano e rischio grandine grossa

Prossime ore, Atmosfera irrequieta, occhio al vento e ai temporali. Ecco dove potranno colpire più tardi. Ombrello a portata di mano e rischio grandine grossa. Ecco in quali città e zone

Nonostante la pressione sia in graduale e costante aumento, una circolazione ciclonica collocata tra la Grecia e i vicini Balcani influenza leggermente il tempo su alcuni angoli d'Italia con qualche temporale ed un deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Vediamo come evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore e quali saranno le zone che dovranno fare i conti ancora con un'atmosfera assai irrequieta.

Nel corso della mattinata nubi e qualche piovasco saranno ad appannaggio del medio e basso Adriatico e alcune aree del Sud. Qualche pioggia anche temporalesca potrà infatti interessare l'Abruzzo, il Molise, la Puglia centro-settentrionale fino alla Basilicata e la Calabria. Sole prevalente invece sul resto del Paese.

Nel corso del pomeriggio rovesci e locali temporali si andranno a concentrare soprattutto sui comparti occidentali della Basilicata e su quelli centrali e settentrionali calabresi. Qui i fenomeni potrebbero anche risultare di forte intensità. Continuerà a cadere qualche pioggia sparsa anche sulla Puglia centrale. sul resto della Basilicata e a tratti anche sul nord-est della Sicilia.

Meglio andranno le cose in serata quando insisterà solo qualche rovescio temporalesco sparso sull'area tirrenica calabrese dove la situazione migliorerà nel corso della notte successiva.

Infine diamo uno sguardo anche ai venti che, come accennato, risulteranno piuttosto sostenuti soprattutto sul medio e basso Adriatico, sull'area ionica ma anche su molte aree del basso Tirreno. Qui ci attendiamo inoltre un ulteriore aumento del moto ondoso.

SCATTA L'ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sulla base delle previsioni e dei fenomeni in atto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Lunedì 22 Giugno un'allerta GIALLA per rischio idrogeologico e temporali sulla Puglia e la Calabria.

Vi ricordiamo che per maggiori dettagli potete consultare il bollettino delle criticità e delle allerte direttamente all'interno del sito della Protezione Civile.