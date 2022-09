Meteo: Blitz dell’Autunno temporali e temperature in calo, poi un ciclone burrascoso. Il dettaglio

L'autunno bussa alle porte dell'Italia e lo fa con una delle più classiche situazioni: alta pressione in netto declino e depressione atlantica in avvicinamento da ovest. Risultato? Stop alle calde giornate di sole a cui ci eravamo abituati negli ultimi giorni e strada aperta a cieli grigi, piogge e anche temporali, ma soprattutto a un clima via via sempre più fresco, tant'è che, se tutto verrà confermato, in settimana ci sarà persino spazio per la prima neve in montagna.

Ma vediamo più nel dettaglio le previsioni cercando di capire come evolverà questo annunciato peggioramento e quando caleranno le temperature.

Lo scenario meteorologico sta decisamente cambiando su molte regioni del Paese. Ora non c'è più quella robusta alta pressione a coccolare con il suo caldo bel tempo tutto il nostro Paese. Le correnti più fresche ed instabili atlantiche stanno infatti conquistando gran parte del bacino del Mediterraneo ed il tempo non può altro che peggiorare.

Nelle prossime ore, una già attiva instabilità atmosferica si farà via via sempre più evidente con forti rovesci e temporali a spasso per le regioni del Nord e del Centro. A rischio pioggia e temporali saranno praticamente tutte le zone anche se tra il pomeriggio e la sera forti temporali e locali nubifragi potrebbero penalizzare in particolare la Liguria di centro-levante, le coste settentrionali della Toscana, la Lombardia e l'ovest del Veneto.

Tra la tarda sera e la notte successiva, il maltempo comincerà un po' ad attenuarsi nonostante insisteranno ancora rovesci e temporali sulla Liguria e piogge sparse sul resto del Nord e lungo la fascia tirrenica del Centro.

Sembrerà di essere in un altro Paese invece al Sud dove l'estate non sembra ancora intenzionata a lasciare spazio al brutto tempo. Se escludiamo qualche disturbo su Campania e Sicilia, il quadro meteorologico resterà decisamente tranquillo.

Vi segnaliamo inoltre che, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Martedì 22 settembre, un'allerta gialla sul Lazio, parte di Toscana, Umbria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Attenzione a venerdì 25: un ciclone burrascoso ricolmo di aria fresca ed instabile raggiungerà il nostro Paese rinnovando una fase di maltempo anche piuttosto intenso.

Al momento ci aspettiamo le precipitazioni più abbondanti tra Liguria (specie di Levante), alto Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove non escludiamo il rischio concreto di nubifragi ed improvvisi allagamenti. Possibili temporali inoltre sui settori tirrenici e in Sardegna.



Da sabato il maltempo interesserà anche il Sud.

Le temperature sono previste in sensibile calo e si riporteranno su valori più consoni al periodo o a tratti addirittura inferiori alla media nel corso del prossimo weekend quando, oltre al persistere di un tempo molto instabile, ci attendiamo l'arrivo della prima neve sui rilievi alpini anche a quote basse per la stagione con qualche breve apparizione fin sulle cime più alte dell'Appennino settentrionale. Passeremo dunque dalle maniche corte ai maglioni in poco tempo. (iLMeteo)