Meteo: Super Blitz di Caldo Africano, oltre 40 gradi! Ecco quanto durerà e dove con Previsioni

Dopo una timida flessione dei termometri registrata in queste ultime 24 ore al Nord e su parte del Centro, l'atmosfera è destinata a surriscaldarsi nuovamente. L'alta pressione nord africana infatti, tornerà a fare la voce grossa su tutto il Paese costringendo nuovamente i termometri a fare gli straordinari. Ci attendono infatti temperature nuovamente di stampo tropicale con picchi che potranno ancora una volta superare la soglia dei 40°C.

Ma andiamo con ordine e vediamo dove e quando colpirà questa nuova fiammata africana.

La pressione tornerà decisamente ad aumentare tra mercoledì 19 e giovedì 20 e sarà proprio in questo frangente che le temperature inizieranno a crescere, anche se il clima si manterrà relativamente gradevole, specie al Centro–Nord, grazie soprattutto ad un'umidità poco esuberante.

Le cose cambieranno più drasticamente da venerdì 21 quando il promontorio di alta pressione di matrice africana si spingerà ulteriormente verso nord avvolgendo con il suo carico d’aria bollente gran parte del nostro Paese.



La giornata più calda sarà comunque quella di sabato 22 Agosto.

Partendo dal Nord, ci attendiamo picchi fino a 38/39°C a Bologna, Ferrara e nel mantovano. 35/36°C a Bolzano e solo qualche grado in meno a Milano e Torino con punte comunque prossime ai 34/35°C. Andrà un po’ meglio esclusivamente lungo le coste dove registreremo punte di 30/31°C come a Genova, Venezia e Trieste.

Il grande caldo picchierà duro anche al Centro con 38/39°C a Firenze, 36/37°C a Roma e Perugia. Anche qui andrà meglio lungo i litorali, con massime comunque di tutto rispetto, intorno ai 33/34°C.

Solo il Sud invece vivrà un contesto climatico un po' meno rovente, con temperature non certo fresche, ma che non dovrebbero salire oltre la soglia dei 32/33°C come a Napoli, Palermo e Bari.

Attenzione però, sul gradino più alto del podio troveremo le zone interne della Sardegna meridionale dove la colonnina di mercurio potrà addirittura schizzare fino a toccare valori prossimi ai 42/43°C.

Se vi interessa sapere quanto durerà questa forte ondata di caldo, restate con noi. Ce ne occuperemo nei prossimi aggiornamenti. Ma almeno fino al prossimo weekend, ci sarà da soffrire. (iLMeteo)