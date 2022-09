Meteo: Boom di Piogge e Temporali. Allerta arancione ecco dove con l’evoluzione

Nonostante il clima si mantenga ancora caldino per la stagione, l'atmosfera ha comunque ritrovato una parvenza di normalità sul fronte meteorologico. Cessato il dominio anticiclonico, ecco che gran parte del Paese sta facendo i conti con un tipo di tempo decisamente instabile carico di pioggia e temporali.

Anche nelle prossime ore la situazione continuerà a rimanere assai instabile con elevata probabilità di precipitazioni localmente temporalesche su molte regioni. Vediamo quali e la tendenza fino a questa sera.

In mattinata rovesci sparsi e qualche focolaio temporalesco colpiranno soprattutto le regioni del Centro-Nord. Occhi puntati sui settori di centro-levante della Liguria, l'alta Toscana e col passare delle ore su molti comparti del Lazio con rischio di forti rovesci temporalesche fino a Roma. Altre precipitazioni bagneranno il nord della Sardegna, i settori alpini e prealpini centro-orientali con piogge sparse anche su tutta la Lombardia, l'ovest Emilia e l'alto Veneto. Tempo più asciutto e parzialmente soleggiato invece sui versanti adriatici e al Sud fatta eccezione per qualche piovasco di passaggio tra il nord della Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Stesso copione nel corso del pomeriggio e fino a sera con ancora il settore di centro-levante della Liguria e l'alta Toscana a rischio di forti temporali e con piogge sparse sempre possibili sul resto del Nord e nelle zone interne del Centro.

Vi segnaliamo inoltre che, sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Mercoledì 23 Settembre, allerta arancione per rischio idrogeologico in Lombardia, nell’area del nodo idraulico di Milano. Valutata, inoltre, allerta gialla in Lombardia, nel Veneto meridionale, sulla Liguria centrale e di Levante, sul versante meridionale dell’Emilia-Romagna, su gran parte della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio e su alcuni settori di Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.



Previsioni

Nei prossimi giorni le condizioni meteo in Italia sono previste in forte peggioramento con il rischio di temporali e nubifragi. Oltre alle precipitazioni abbondanti ci aspettiamo anche l'arrivo di una burrasca simil-invernale con venti a 100 km/h e mareggiate lungo le coste più esposte.

Scopriamo subito da quando e dove le raffiche si faranno sentire maggiormente.

Dando uno sguardo allo scacchiere europeo possiamo vedere come tra giovedì 24 e venerdì 25 un profondo ciclone sospinto da correnti polari impatterà sull'Italia innescando una fase di maltempo. Nel suo incidere il vortice richiamerà, nel corso di giovedì, forti venti di Libeccio in particolare su Mar Ligure e intorno alla Sardegna. Soffierà lo Scirocco invece sul mar Adriatico con raffiche piuttosto sostenute a più di 50 km/h. (iLMeteo)

Il clou però è atteso nella giornata di venerdì quando si attiveranno venti di burrasca di Maestrale in particolare su Sardegna, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia con punte fino a 100 km/h. Anche il moto ondoso è previsto di conseguenza in sensibile aumento con il rischio più che concreto di mareggiate specie sulle coste nord-occidentali sarde dove sono attese onde alte fino a 6 metri.

Copione simile anche per sabato 26 con il vento da Nord Ovest che spazzerà buona parte dei nostri mari, insomma è arrivata la prima tempesta autunnale dai connotati simil-invernali. (iLMeteo)

In aggiornamento