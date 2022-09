Meteo: brusco peggioramento entro sera, poi tante piogge e improvvisi nubifragi. Previsioni

Nelle prossime ore più di mezza Italia sarà a rischio di temporali e locali grandinate a causa di un brusco peggioramento delle condizioni meteo.

Nemmeno questa volta dunque l'alta pressione riesce nell'intento di garantirci una prolungata fase di bel tempo estivo. Nonostante non ci attendiamo certo il ritorno del freddo, la stagione è destinata comunque a compiere l'ennesimo passo indietro e su molte regioni del Paese il contesto meteo-climatico tornerà un po' ad allontanarsi dagli scenari estivi di questi giorni.

Insomma, fuori gli ombrelli perché una perturbazione temporalesca sta per colpire la nostra Penisola con il suo carico di nubi e precipitazioni.

Ma quali saranno nelle prossime ore le zone maggiormente a rischio di maltempo?

Partendo dalla mattinata la nostra attenzione si concentrerà subito sulle regioni del Nordest in particolare tra il Veneto orientale e il Friuli Venezia Giulia ma anche su molti tratti della Sardegna. Qui saranno già possibili piogge anche a carattere temporalesco.

Sul resto del Paese troveremo una diffusa variabilità ma in un contesto generalmente più asciutto.

Come spesso avviene in presenza di fronti temporaleschi, la fase di tempo peggiore si attiverà soprattutto a partire dalle ore più calde. Da metà giornata e specialmente nel corso del pomeriggio l'atmosfera si farà via via più turbolenta sulle regioni del Nord e del Centro dove numerosi focolai temporaleschi colpiranno un po' tutte le regioni. Prestare attenzione ai temporali che a causa del contrasto tra il caldo afoso preesistente e l'aria più fresca ed instabile che accompagna la perturbazione, potranno risultare anche di forte intensità con improvvisi colpi di vento e locali grandinate.



Faranno eccezione le pianure dell'estremo Nordovest dove la pioggia sarà meno probabile e si potrà anche godere di qualche parziale schiarita come anche sul Mezzogiorno grazie ad una maggior ingerenza dell'alta pressione. Al sud per altro continuerà a fare anche piuttosto caldo.

La fase di maltempo proseguirà poi anche in serata specialmente sull'arco alpino, sull'area prealpina, in Emilia Romagna e su molti tratti del Centro con fenomeni intensi ed abbondanti in particolare su Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo. Un forte temporale potrà colpire anche la città di Roma.

Poche invece le novità per il Sud dove la giornata si concluderà ancora sotto la protezione di una calda alta pressione fatta eccezione per qualche piovasco atteso tra il nord della Campania e della Puglia.

Previsioni prossima settimana

Tornano piogge e nubifragi. È questa la novità emersa dagli ultimi aggiornamenti che confermano per l'inizio della nuova settimana l'arrivo di correnti fresche e instabili, in grado di scatenare rovesci temporaleschi su quasi tutti l'Italia. Insomma, fino a quasi metà mese l'atmosfera non riuscirà a trovare pace e un po' come avvenuto nella scorsa primavera l'alta pressione sarà costretta alla ritirata.



Ma andiamo con ordine, analizzando la tendenza attesa e le ultimissime novità per capire meglio dove sarà necessario tenere a portata di mano l'ombrello.



La prossima settimana si aprirà subito all'insegna del maltempo a causa dell'ingresso in quota di correnti fresche e instabili che dall'Europa nord-orientale raggiungeranno velocemente il bacino del Mediterraneo, dando il via ad una fase molto instabile. Lunedì 7 ci aspettiamo, di conseguenza, intensi acquazzoni già dal mattino, su tutto il Nord, in estensione poi alle regioni del Centro fino a Puglia e Basilicata.



Attenzione perché vista la tanta energia in gioco e i forti contrasti attesi tra masse d'aria diverse non escludiamo la formazione di imponenti celle temporalesche che "scoppieranno" durante le ore pomeridiane e serali, con il rischio più che concreto di fenomeni localmente molto forti, accompagnati talora da raffiche di vento nubifragi e grandine.



Discorso molto simile per martedì 8 giugno, quando si manterrà attiva una circolazione ciclonica foriera di temporali che interesseranno in particolare tutto l'arco alpino e le regioni centro-meridionali. Come avviene spesso durante la stagione estiva non mancheranno certo delle pause asciutte, con il sole che riuscirà a far capolino e scaldare notevolmente i bassi strati dell'atmosfera.

Mercoledì 9 avremo ancora piogge e rovesci temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e sui settori tirrenici.

Successivamente, avremo una temporanea rimonta dell'alta pressione che garantirà più sole su buona parte dei settori per la giornata di giovedì 10, salvo qualche piovasco o isolato temporali all'estremo Sud e sulle Alpi. Ma attenzione, le condizioni potrebbero subito peggiorare nuovamente sotto i colpi di un affondo temporalesco atteso per il successivo weekend, di questo comunque avremo modo di riparlarne nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento