Meteo. caldo africano: l'incubo ritorna – ecco i giorni cruciali da tenere d'occhio. Tutti i dettagli

Meteo. caldo africano: l'incubo ritorna – ecco i giorni cruciali da tenere d'occhio. Pensavamo di esserne usciti, di esserci svegliati dopo un sogno e che il caldo africano non esistesse più. Invece, con i cambiamenti climatici aumentano le probabilità di avere ondate di caldo anche tardive, pure a Settembre, periodo tipicamente più fresco per il nostro Paese (almeno fino a qualche anno fa).

Ed ecco che arriva l’anticiclone africano BACCO, così chiamato in onore del Dio del vino e della vendemmia, visto il periodo. Esso provocherà un aumento delle temperature anche di 10°C su alcune zone del nostro Paese.

L’espansione dell’alta pressione sub-sahariana verso Nord sarà favorita dalla discesa di un ciclone sulla Spagna: le onde verso Sud sulla Spagna e verso Nord sull’Italia saranno collegate da quello che viene definito movimento a pendolo.

Vediamo quindi quali saranno i giorni da segnare con il circoletto rosso per il caldo: consigliamo di mangiare leggeri la sera per non avere l’incubo del super Caldo Africano anche di notte, ma inizialmente il termometro salirà soprattutto di giorno.

L’anticiclone Bacco inizierà ad espandersi dal Nord Africa durante il weekend con i primi picchi di 35°C al Sud e in Sardegna, e con circa 32-33°C altrove.

Ma i giorni clou saranno altri, almeno 3 e tutti nella prossima settimana: Lunedì 4, Martedì 5 e Mercoledì 6. Infatti, questa ondata di calore africana ci investirà gradualmente, ad iniziare da Ovest.

Lunedì avremo un caldo anomalo, a tratti fastidioso, soprattutto sulla Sardegna e sulle zone più occidentali del Paese: si prevedono 38°C ad Oristano e un caldo anomalo anche sulle Alpi occidentali. Da segnalare, per Lunedì, soprattutto i 35°C all’ombra attesi a Roma!

Martedì il caldo aumenterà in particolare di notte, con il ritorno di notti tropicali in pianura, anche al Nord: Milano all’alba non scenderà sotto i 21°C.



Mercoledì, infine, vedrà la massima espansione dell’anticiclone Bacco verso Nord, fino alla Danimarca, anche se il caldo in Italia proseguirà in realtà per altri 2-3 giorni: in questa giornata sono previsti ancora 36-38°C in Sardegna, ma questa volta il termometro schizzerà verso l’alto anche nei fondovalle alpini, ad esempio a Bolzano.

Insomma, da Nord a Sud avremo un caldo tardivo anomalo e forse da incubo, specie in Sardegna, Centro-Nord tirrenico e localmente in Sicilia. Il resto del Sud e le regioni adriatiche, di contro, potrebbero dormire sonni più tranquilli grazie alla probabile discesa di aria più fresca dai Balcani, un po’ come successe dopo Ferragosto. (iLMEteo)

In aggiornamento