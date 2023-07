Meteo: celle temporalesche in arrivo: Ecco dove si concentrano i dettagli. Prepariamoci all'ennesima giornata dal contesto meteo assai capriccioso pronto a proporci la formazione di improvvise celle temporalesche che colpiranno molte regioni del nostro Paese.

Su scala generale la situazione non accenna a dare segnali di cambiamento. Un vortice ciclonico sta transitando sull'Italia e muove il suo centro motore verso le vicine terre dei Balcani. Nel contempo le alte pressioni albergano a latitudini distanti dal bacino del Mediterraneo, gioco forza non sono in grado di garantirci condizioni di maggiori stabilità.

Insomma, inutile girarci attorno, il tempo continuerà a fare ancora tanti capricci e già nel corso della prima mattinata si registreranno alcune piogge anche sotto forma di rovescio come ad esempio sulle estreme regioni di Nordest in particolare sul Friuli Venezia Giulia, su alcuni tratti interni del Centro specie tra Lazio ed Abruzzo, ma anche su parte del Sud segnatamente tra la Calabria meridionale e la Sicilia. Il resto della mattinata trascorrerà con un contesto molto simile e dunque con la possibilità di piovaschi sparsi distribuiti in forma molto irregolare in attesa di un pomeriggio invece molto più instabile e temporalesco. A rischio saranno soprattutto le interne e la dorsale appenninica del Centro e del Sud, ma non mancheranno sicuramente alcuni temporali pure sul comparto appenninico settentrionale e su gran parte dei rilievi alpini in possibile sconfinamento anche verso le pianure adiacenti.

Per capire meglio la distribuzione e gli accumuli di pioggia previsti, vi proponiamo questa mappa qui sotto centrata proprio per la giornata di Martedì 6 Giugno. Nelle aree colorate di blu si potranno cumulare fino a 40mm di pioggia e dunque l'equivalente a 40 litri per metro quadrato.

Da monitorare inoltre l'intensità dei fenomeni visto che i temporali potranno assumere carattere di forte intensità accompagnati da raffiche di vento, locali nubifragi e grandinate.

In seguito, solo dalla serata il brutto tempo darà evidenti segnali di attenuazione, in attesa poi di ripresentarsi puntuale nel corso della giornata di Mercoledì. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento