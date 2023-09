Meteo: ciclone Circe: venerdì nero con nubifragi e crollo termico e Storm-Line nella Valpadana. I dettagli

Avviso meteo: Ecco il ciclone Circe, nubifragi e crollo termico sarà un venerdì nero col ciclone Circe, attesa una storm-line in Valpadana

La giornata di venerdì 4 Agosto 2023 sarà caratterizzata da forte maltempo, piogge intense e temporali diffusi su molte aree del Centro-Nord Italia. La Protezione Civile ha diramato inoltre un'allerta meteo per temporali, grandine e venti forti su varie regioni. Dopo l'antipasto del Giovedì sera, i temporali torneranno dunque nuovamente a colpire duramente diverse zone, con fenomeni violenti e localmente accompagnati da grandine. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere in questo VENERDI' NERO dove si attende il transito di una linea temporalesca dal Piemonte verso il Triveneto, che si trasformerà in una STORM LINE entro sera.

Gli occhi sono letteralmente puntati già dalla tarda mattinata, con l'innesco di forti temporali tra il basso Piemonte, l'entroterra ligure e la bassa Lombardia. Queste celle temporalesche, inizialmente disorganizzate, andranno ad intensificarsi spostandosi verso la pianura già nel corso del pomeriggio, generando una linea temporalesca in lento spostamento da ovest verso est. Inizialmente saranno coinvolte le regioni del nord-ovest, poi a seguire entro il pomeriggio i forti temporali si estenderanno verso l'Emilia ed il Triveneto, dove insisteranno almeno fino a sera. Proprio al Nord-Est, sono previsti gli scontri tra differenti masse d'aria, tra le correnti umide sud-orientali in risalita dall'Adriatico e quelle più fredde nord-orientali in entrata dalla porta della Bora.

Ma che cos'è una STORM LINE? Come detto è una linea di tempesta che viene a generarsi a causa di una convergenza tra due venti, ovvero lo scontro di differenti masse d'aria (una più caldo umida ed una più secca e fredda). Nel caso odierno, avremo inizialmente delle correnti meridionali molto calde ed umide in risalita da sud-sud/est che andranno a contrastarsi con refoli di aria fredda in entrata dalla Porta della Bora. Sono temporali solitamente non stazionari e di breve durata, ma possono essere accompagnati da forti raffiche di vento nella fase antecedente il transito del temporale, così come da improvvise grandinate e locali formazioni di trombe d'aria.



Weekend, il ciclone CIRCE si sposta al SUD

Il ciclone Circe è pronto ad investire l'Italia con un fronte freddo che farà sentire i suoi effetti fino al prossimo weekend con conseguenze su molte delle nostre regioni già da Sabato 5. E non è finita qui, da Domenica 6 Agosto sono attese grosse novità.

Tutto confermato dunque, una profonda depressione (ciclone Circe) in discesa dalla Scandinavia investirà dapprima il cuore del continente per poi tuffarsi nel bacino del Mediterraneo approfondendosi sui nostri mari dando il via ad una sventagliata temporalesca proprio in concomitanza del passaggio del fronte freddo in quota.

Massima attenzione già dalle primissime ore di Sabato 5 Agosto: ci aspettiamo violenti temporali in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia accompagnati da intense raffiche di vento. La mappa qui sotto mostra appunto le zone maggiormente a rischio secondo gli ultimi aggiornamenti meteo.

Vista la tanta energia in gioco ed i contrasti tra masse d'aria diverse che si verranno a creare non escludiamo il rischio di allagamenti e veri e propri nubifragi. Locali temporali interesseranno anche il Nord Est e parte delle zone interne del Centro nel corso della giornata. Su questi settori le temperature subiranno un deciso calo, grazie ad una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali con forti venti di Maestrale e Bora. Entro la sera il ciclone si allontanerà dall'Italia verso Levante lasciando spazio a maggiori schiarite su buona parte del nostro Paese.

Ma veniamo alla novità attesa per Domenica 6 quando tornerà a rafforzarsi l'anticiclone con contributi sia azzorriani, sia africani: quindi spazio al sole, ma con valori termici in linea con il periodo o solo leggermente superiori sul versante tirrenico. Insomma, una classica giornata estiva tipica del nostro clima, senza estremi. Solamente al Nord Est avremo la possibilità di qualche isolato rovescio temporalesco (localmente anche molto intenso con rischio di grandine) specie nella prima parte di giornata.



Da segnalare infine il rinforzo dei venti di Maestrale su buona parte dei nostri mari, correnti che aiuteranno a mantenere le temperature gradevoli e di annullare quasi completamente la fastidiosa afa. (iLMeteo)

In aggiornamento