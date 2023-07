Meteo: Ciclone Mediterraneo sull'Italia: Temporali inarrestabili e rischio di nubifragi

Meteo: Ciclone Mediterraneo sull'Italia, temporali no-stop. La nuova settimana sarà contrassegnata dall'ennesima fase di maltempo a causa di un vero e proprio ciclone mediterraneo che, soprattutto da Mercoledì 14 sarà alla base di un forte peggioramento delle condizioni meteo. Vediamo più nel dettaglio quali saranno le conseguenze.

Già da Lunedì 12 Giugno l'atmosfera mostrerà comunque segnali di forte dinamicità con il rischio di forti temporali in particolare sull'arco alpino (e vicine pianure del Nord Ovest) e su buona parte del Centro-Sud a causa dell'ingresso di aria fredda in quota che destabilizzerà non poco l'atmosfera, con la possibilità pure di locali grandinate tra pomeriggio e sera, specie su Lazio e Campania, ma possibili anche in Piemonte.

Tuttavia, la nostra attenzione si concentra in particolare da Mercoledì 14 in avanti quando l'ex-ciclone (simil Uragano) Oscar, in arrivo dall'Atlantico farà il suo ingresso sul Mediterraneo andando ad interagire con correnti fresche in discesa dal Nord Europa e il caldo umido già presente sul nostro Paese.

Detto in maniera semplice, come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, rischia di prender vita (o per meglio dire rinvigorirsi) un insidioso ciclone mediterraneo: si tratta di una delle configurazioni più pericolose per le nostre latitudini.

A causa del movimento antiorario delle correnti, il vortice richiamerà a sé aria calda dai quadranti meridionali che, dopo aver attraversato il mare e caricatosi di umidità, fornirà un surplus di carburante (energia potenziale) per eventi meteo estremi.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo, il rischio è che si verifichino nubifragi e in casi estremi pure le cosiddette "alluvioni lampo" che solitamente interessano fasce ristrette di territorio scaricando al suolo ingenti quantità d'acqua.

Quali saranno le zone a cui prestare maggiormente attenzione? La prima a venir colpita sarà la Sardegna dove sono attesi veri e propri nubifragi; poi sarà la volta delle regioni del Centro-Sud e la Sicilia, dove anche qui localmente potrebbe cadere fino ad oltre 2/300 l/mq di pioggia in pochissimo tempo, l'equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 2 mesi. Entro Venerdì il maltempo raggiungerà anche il Nord Est con il suo carico di piogge abbondanti e temporali.

Vista la distanza temporale ancora elevata e la difficoltà di tracciare la traiettoria precisa del ciclone, la tendenza potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni.

Vi consigliamo di seguire i nostri prossimi aggiornamenti.