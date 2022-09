Meteo: Clima autunnale con Piogge e temporali. L’evoluzione oggi e previsioni

È in atto una nuova ondata di piogge battenti in queste ore su alcune regioni d'Italia e la nostra meteo cronaca diretta è come sempre pronta a raccontarvi cosa sta accadendo e come evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore.

Sotto osservazione, al momento, le regioni di Nordest e alcuni tratti del Centro. Piogge anche sotto forma di rovescio sono segnalate infatti su alcuni tratti orientali della Lombardia, gran parte dell'Emilia Romagna e su molti angoli del Triveneto.

Da segnalare al momento deboli nevicate sull'Arco alpino centro-occidentale a quote mediamente prossime ai 1100/1200m.



Al Centro le precipitazioni più importanti sono in atto in Toscana, Umbria e nelle aree interne delle Marche e poi sul nord del Lazio e della Sardegna.



Altrove il meteo si mantiene più asciutto con anche qualche timida e coraggiosa schiarita sull'area ionica dove i venti caldi di Scirocco continuano a mantenere per altro un contesto più mite rispetto al resto del Paese.

EVOLUZIONE: nel corso della giornata la presenza di una circolazione ciclonica farà ulteriormente peggiorare il tempo con le piogge che interesseranno specialmente le regioni di Nordest e gran parte dell'area tirrenica del Centro. Da segnalare che tra il pomeriggio e la sera si attiverà inoltre una vera e propria ondata di FORTE maltempo con intense piogge, temporali e locali nubifragi sul comparto del Triveneto in particolare sul Friuli Venezia Giulia e il Veneto orientale. L'arrivo di aria più fredda inoltre contribuirà a provocare copiosi rovesci nevosi sui rispettivi rilievi fino a quote molto basse (500/700m).

Meglio andranno le cose al Nordovest dove ci attendiamo un graduale miglioramento più evidente sul finire della giornata.

Al Centro, come già anticipato, saranno soprattutto i settori tirrenici ad essere maggiormente colpiti dai capricci atmosferici. Piogge e rovesci temporaleschi si daranno infatti appuntamento sulla Toscana e soprattutto nel Lazio con forti temporali e locali nubifragi anche su Roma. Ombrelli a portata di mano pure sul resto del Centro e verso sera anche al Sud, spesso risparmiato dalle piogge in queste ultime 48 ore.

Questa fase di maltempo ci accompagnerà inoltre per la notte seguente a garanzia di un martedì ancora all'insegna del tempo assai capriccioso nonostante piccoli segnali di miglioramento attesi soprattutto nel corso della settimana.

Previsioni della settimana



La nuova settimana ci riserverà ancora parecchie occasioni per piogge, temporali ed un clima a tratti autunnale su molte regioni d'Italia.

Vediamo dunque cosa ci riservano le previsioni cercando ci capire soprattutto quanto durerà questa fase di tempo assai capriccioso.

Anche se la Primavera, dopo le fredde e grigie giornate invernali è spesso vista come la stagione della ripresa, non dobbiamo mai dimenticarci che si tratta pur sempre di un periodo transitorio che segna il passaggio dalla stagione invernale a quella estiva. Gioco forza non c'è da stupirsi se il quadro meteorologico subisce improvvisi cambiamenti come del resto il fronte climatico, passando da giornate miti o addirittura quasi calde a contesti nuovamente grigi e molto freschi.

Ed è quanto sta succedendo in questi giorni su molte regioni del Paese, avvolte da un quadro meteo-climatico più di stampo autunnale che primaverile.

Anche l'inizio della nuova settimana sembra dunque destinato a seguire questo percorso. Dopo un lunedì 12 molto piovoso e nevoso al Nord, anche martedì 13 servirà ancora rigorosamente un ombrello portata di mano e ancora una volta sulle regioni del Nord e su gran parte del Centro dove ci attendono 18 ore all'insegna di un contesto meteorologico assai turbolento e caratterizzato da piogge, temporali sparsi e da importanti nevicate sui rilievi alpini a quote via via sempre più basse.



Basti pensare che proprio martedì, complice anche l'arrivo di masse d'aria più fredda, la neve potrà scendere addirittura fino a quote prossime alla collina portando così la stagione a compiere un ulteriore passo indietro.

A fare da spettatore sarà solo il Sud che continuerà a rimanere coccolato da un'atmosfera non solo pacata, ma anche decisamente più mite.

Dopo questa sorta di umiliazione, ecco che la Primavera cercherà di rialzare nuovamente la testa da mercoledì 14. Complice un graduale aumento della pressione, il tempo farà registrare un generale miglioramento che ci proietterà verso una parentesi più tranquilla per molte regioni del Paese e con temperature in generale ripresa.

Tuttavia, sul finire della settimana, le cose potrebbero nuovamente cambiare, ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni. (iLMeteo)

In aggiornamento