Meteo: Da lunedì freddo da Lockdown, neve in pianura, poi estese gelate. L’evoluzione con previsioni

Un ciclone collocato a ovest della Sardegna sta influenzando negativamente il quadro meteorologico su molte regioni del Paese dove in queste ore sono già in atto piogge, temporali e nevicate a quote prossime alla collina.

Il tempo peggiore lo troviamo su alcuni tratti del Sud peninsulare, sull'area tirrenica del Centro, in Sardegna e in piccoli angoli del Nordest come sul basso Veneto e l'Emilia Romagna. Su queste zone si segnalano piogge sparse e qualche fiocco di neve fino a quote molto basse sull'area appenninica romagnola e fino in pianura su quella emiliana centrale.

Ma il peggio è comunque atteso nel corso della giornata. Vediamo dunque come evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore e quali saranno nel dettagli le zone più colpite fino a sera.

La fase più attiva del brutto tempo si concentrerà soprattutto al Centro, in Sardegna e su molti tratti del Sud. In mattinata piogge sparse e locali temporali saranno possibili specialmente sui settori nord della Sardegna, gran parte dell'area tirrenica ed in particolare tra Toscana, Lazio e Campania. Altre piogge bagneranno il nord della Calabria, la Basilicata fino ai comparti centrali e settentrionali della Puglia. Più asciutto invece il meteo sul resto del Sud e su gran parte delle regioni settentrionali fatta eccezione per qualche piovasco sul levante ligure e per l'Emilia Romagna e il basso Veneto dove qualche nevicata potrebbe spingersi verso le aree pianeggianti. E a proposito di neve, attenzione all'Appennino centrale dove nel corso della giornata i fiocchi bianchi cadranno fino a quote basse mentre altre nevicate saranno possibili sui rilievi della Sardegna e del Sud ma a quote decisamente più alte.

Da segnalare anche i freddi venti di Bora sul medio e alto Adriatico e di Grecale sull'alto Tirreno e sul Mar Ligure e che non faranno altro che accentuare la sensazione di freddo.

In seguito il brutto tempo si muoverà lentamente verso levante, ma sarà comunque in grado di disturbare il meteo anche con l'inizio della prossima settimana.

Ecco le previsioni per La nuova settimana sarà caratterizzata non solo dalle ultime piogge e temporali, ma anche da venti gelidi che manterranno un'atmosfera sempre piuttosto fredda su gran parte del Paese.

Andiamo con ordine e vediamo quale sarà nel dettaglio la tendenza del tempo per i prossimi giorni.

Partiamo ovviamente dalla giornata di Lunedì 11 che trascorrerà ancora all'insegna di un meteo piuttosto instabile per alcuni angoli del Paese: sotto osservazione troveremo soprattutto la Sardegna, parte del Centro-Sud in particolare la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e a scendere l'area ionica. Su queste zone ci attendiamo piogge sparse e residui temporali. Attenzione invece alla neve che potrà cadere a tratti fino a quote collinari sull'Appennino centrale e più in alto invece sui rilievi sardi.

Tempo più asciutto sul resto del Centro e del Sud ma specialmente sulle aree del Nord dove i maggiori rasserenamenti notturni favoriranno temperature molto rigide con valori anche sotto lo zero.

Da Martedì 12 la pressione comincerà ad aumentare sull'Italia nonostante la precedente circolazione ciclonica in fase di allontanamento riuscirà a mantenere ancora condizioni di tempo instabile sul Mezzogiorno. Meglio ovviamente andranno le cose al Centro-Nord dove ci attendiamo comunque un clima molto freddo a tratti gelido durante la notte e nella prima parte del mattino.

In seguito tra Mercoledì 13 e Giovedì 14 soffieranno ovunque venti freddi settentrionali e un rinnovato freddo anticiclone avvolgerà un po' tutto il Paese salvo qualche residuo e reiterato disturbo sulle estreme regioni del Sud (Sicilia tirrenica e Calabria in primis) con anche qualche possibile nevicata sui rilievi a bassa quota. Continueremo ad avere un clima gelido la notte al Nord e nelle vallate più interne del Centro con estese gelate. Su alcuni località del Nord la colonnina di mercurio potrà addirittura scendere verso i -8/-10°C come a Trento e Bolzano.

Da Venerdì 15 però, le cose potrebbero nuovamente cambiare in quanto si intravede l'arrivo di gelidi venti dalla Russia che potrebbero riportare il maltempo e nevicate su molte regioni d'Italia nel corso del weekend. Su questa ipotesi vi terremo comunque aggiornati nei prossimi giorni. (iLMeteo)

In aggiornamento