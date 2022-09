Meteo: da primavera a pieno inverno, freddo e bufere nevose. Ecco le previsioni fino al weekend

Dopo la parentesi da primavera inoltrata che sta ancora avvolgendo gran parte del nostro Paese, l'inverno pare essersi accorto che siamo appena entrati nel mese di febbraio. Con l'aiuto di fredde correnti in discesa direttamente dal Polo Nord, ecco che la stagione sembra voler ritornare sui giusti binari. Anzi: passeremo da una sorta di primavera anticipata ad un contesto da pieno inverno con un improvviso ribaltone pronto a portarci non solo il freddo, ma anche bufere nevose.

Vediamo dunque le previsioni fino al prossimo weekend.

Da martedì l'attesa aria fredda si addosserà all'arco alpino dando luogo a nevicate sui versanti di confine e ancora a venti caldi di caduta sul Nordovest. Ma sarà tra il pomeriggio e la serata che il tempo inizierà a peggiorare, a partire dal Friuli Venezia Giulia e successivamente su molti tratti del medio/basso Adriatico dove avremo piogge sparse e alcune nevicate sui rilievi appenninici, inizialmente intorno ai 1500 metri di quota. Sotto osservazione saranno le Marche, i settori orientali della Toscana, l'Abruzzo e il Molise. Rinforzerà il Maestrale e, dalla sera, la Tramontana. Sempre in serata il tempo comincerà a peggiorare anche al Sud e nel contempo calerà la quota neve fino ai 6/700 metri. Attenzione inoltre ai forti venti che potranno provocare delle mareggiate sulle coste più esposte.

Mercoledì l'aria fredda dilagherà in forma più evidente. Il tempo rimarrà ancora instabile sulle medesime zone: a rischio saranno l'Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata (specie il potentino) e, a scendere, i settori settentrionali di Calabria e Sicilia. Attenzione alla neve che potrà cadere anche sotto forma di bufera a quote prossime ai 2/300 metri.

Tempo decisamente più tranquillo invece altrove, specie sulle regioni settentrionali e sui comparti tirrenici dove a vivacizzare l'atmosfera ci penserà la fredda Tramontana. Farà comunque molto più freddo su tutto il Paese.

In seguito, tra giovedì e venerdì, ci attendiamo un nuovo rialzo della pressione con tempo piuttosto tranquillo su tutto il Paese, salvo per la presenza di un po' di nubi sparse. Si attenueranno anche i venti, soprattutto venerdì, salvo per qualche residuo rinforzo su basso Adriatico e sull'area ionica.

Arriviamo così al weekend che non farà registrare grossi scossoni, soprattutto al Centro-Sud. Una maggior ingerenza di nubi si registrerà solamente al Nord e su alcuni tratti dell'alta Toscana dove si manterrà comunque piuttosto basso il rischio di precipitazioni. Notizia segnalata da (iLMeteo)