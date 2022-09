Meteo: Dal bollente ruggito africano anti-Covid a un Intenso blitz di temporali. Ecco le previsioni

Nel corso della settimana vivremo una sorta di doppia faccia sul fronte meteorologico, passando da un vero e proprio ruggito africano all'ennesimo blitz temporalesco di questa prima parte d'estate, in grado di riportarci un clima sicuramente meno pesante e bollente.

Vediamo nel dettaglio tutte le previsioni.

Tra martedì 21 e mercoledì 22 avremo una vera e propria escalation di caldo bel tempo, con temperature davvero bollenti su alcuni angoli del Paese dove si raggiungeranno anche i 40°C. Le uniche note d'incertezza saranno relegate alle zone alpine dove, nelle ore più calde, potranno ancora scoppiare dei temporali: mercoledì sera, peraltro, alcuni rovesci potrebbero minacciare alcuni tratti pianeggianti di Veneto e Lombardia.



Da giovedì 23, ecco che il bollente anticiclone inizierà a perdere un po' del suo smalto, specie sul lato più settentrionale. Nel corso del pomeriggio si faranno via via sempre più attivi numerosi focolai temporaleschi, dapprima sulle Alpi, poi tra la serata e la successiva notte, anche sulle aree prealpine e verso le pianure, soprattutto di Veneto e Lombardia.

Altrove insisterà una situazione di maggiore stabilità, con temperature diurne stabili e ancora piuttosto elevate ovunque.

Da venerdì 24 l'atmosfera tornerà ad essere decisamente instabile su molte zone del Paese. Un fronte temporalesco minaccerà infatti il tempo già dalla mattinata su alcuni tratti della Val Padana. Ma il peggio arriverà nel corso del pomeriggio/sera quando dei focolai temporaleschi si svilupperanno su tutto l'arco alpino, per poi estendersi col passare delle ore alle pianure lombarde nonché in Emilia Romagna e a tutto il Triveneto, fino a raggiungere anche il Centro Italia, segnatamente l'Umbria le Marche e fino all'Abruzzo. Nel corso della serata la situazione comincerò poi a migliorare a partire dal Nord.

Da segnalare che i temporali potranno risultare anche di forte intensità specie al Nordest con forti rovesci e locali grandinate.



Nel corso del successivo weekend, in particolare sabato mattina, avremo una residua incertezza sui comparti adriatici, ma in rapido dissolvimento. Domenica ci saranno ancora alcuni temporali sui rilievi alpini, mentre avremo tanto sole e caldo di nuovo in aumento sul resto del Paese. (iLMeteo)