Meteo: devastante maltempo al sud con bombe d’acqua e neve. I dettagli con previsioni

È una giornata di forte maltempo su alcune zone d’Italia, in particolare modo al Sud, dove é in azione un vortice instabile alimentato da aria fredda da nord e aria più umida e calda da sud. Piove incessantemente da più di 18 ore su Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata, dove si registrano disagi a causa degli accumuli che su alcune città hanno superato i 200 mm di pioggia. E’ il caso di CROTONE, sul versante jonico calabrese, dove le strade sono diventate veri e propri fiumi con ingenti danni alle auto che sono state letteralmente travolte dalla furia dell’acqua.



Per questo l’amministrazione comunale comunica che “la situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare”. E invita i cittadini a restare a casa per la sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso. Il sindaco Voce, continua la nota, da questa notte sta coordinando le operazioni di soccorso, in contatto costante con Prefettura, Protezione civile e Vigili del fuoco a seguito dell’eccezionale allerta che si è verificata. Tutti gli uomini e i mezzi sono sul territorio”. Da aggiungere anche il rischio di RINVIO della partita CROTONE-LAZIO, in programma oggi alle 15 allo stadio “Ezio Scida”. Potrebbe non disputarsi a causa delle forti piogge e delle condizioni meteo avverse. Si deciderà nelle prossime ore se e quando eventualmente rinviare il match valido per l’ottava giornata di Serie A.



Il maltempo, lo ricordiamo, è iniziato nella serata di venerdì 20 novembre, sulla Calabria jonica. Fino alla mezzanotte, erano già caduti in poco più di due ore ben 84mm di pioggia a Cirò Marina, 46mm a Cropani, 45mm a Botricello, 44mm a San Mauro Marchesato, 41mm a Cutro, 40mm a Papanice, 32mm a Roccabernarda, 29mm a San Nicola dell’Alto, 17mm a Crotone città. Piogge anche su tutta l’area del Pollino e in modo particolare sul versante orientale dove si registrano 38mm a Cerchiara di Calabria e 36mm ad Albidona, e nella piana di Gioia Tauro con 18mm a Palmi e 13mm a Cittanova.

Piogge intense e locali nubifragi anche in Basilicata, su tutto l’arco jonico tra il metapontino e Tarantino, dove sono caduti circa 80 mm di pioggia. Situazione analoga in Puglia, dove si registrano punte di 80-90 mm sui settori centrali, tra Barese e Brindisino. E poi, é tornata anche la NEVE. Nella notte appena trascorsa é nevicato in Molise e Abruzzo a partire dai 1400 metri di quota con accumuli fino a 20 cm. Nel corso delle prossime ore la quota neve scenderà ulteriormente fino a 1200 metri.

PREVISIONI PER DOMENICA

Nonostante l'alta pressione avanza verso l'Italia, ci attende una Domenica assai fredda, con gelo notturno e contrassegnata ancora da nubifragi e nevicate su alcuni angoli del Paese. Vediamo meglio nel dettaglio allora cosa ci riservano le previsioni per questa quarta Domenica di Novembre.

Già dal mattino avremo un'Italia praticamente divisa in due. Al Centro Nord si farà sentire la positiva influenza dell'alta pressione, che garantirà condizioni meteo abbastanza stabili anche se in un contesto atmosferico molto rigido. Soprattutto nelle ore prossime all'alba, i termometri potranno scendere anche sotto lo zero su molti tratti della Val Padana e nelle zone più interne del Centro. Su queste aree ci attendiamo ovviamente lo sviluppo di estese brinate che potranno coinvolgere molte delle principali città come Torino, Milano, Bologna e le aree rurali intorno a Firenze, Perugia e Roma.

Ma ci sarà un altro angolo del Paese dove la Domenica risulterà assai instabile, a tratti anche molto perturbata. La persistenza di un vortice ciclonico al largo della Sicilia, continuerà ad influenzare negativamente il tempo su alcune zone del Sud, specialmente le aree ioniche della Calabria come nel crotonese già colpito da abbondanti precipitazioni alluvionali e dove la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi in quanto il maltempo pare destinato a proseguire addirittura fino a Lunedì.

Da segnalare inoltre la possibilità di qualche nevicata sui rilievi dell'appennino calabrese a quote medio/alte. E non finirà qui, in quanto servirà un ombrello anche sul resto della Calabria, in Sicilia e su molti tratti della fascia più meridionale della Basilicata dove le avverse condizioni meteo saranno destinate a perdurare per tutto il corso della giornata.

Il quadro meteorologico rimarrà infatti compromesso anche con l'inizio della settimana quando il maltempo continuerà a colpire praticamente le medesime regioni del Sud. (iLMeteo)

In aggiornamento