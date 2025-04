Meteo Domenica delle Palme e Pasquetta: piogge e temporali in arrivo, Italia nel mirino del maltempo

Domenica delle Palme con l’ombrello, Pasquetta incerta: ciclone in arrivo sull’Italia

Una perturbazione atlantica inaugura una Settimana Santa all'insegna del maltempo

Un’ampia saccatura atlantica in discesa dal Regno Unito, in sinergia con un vortice ciclonico sulla Penisola Iberica, ha attivato un’intensa fase di maltempo sull’Europa occidentale, con un lungo fronte perturbato diretto verso il Mediterraneo centrale.

Le prime nubi hanno già raggiunto l’Italia, ma il vero peggioramento è atteso per domenica 13 aprile, in coincidenza con la Domenica delle Palme.

Meteo domenica: piogge al Nord e Centro, rovesci anche intensi

Nord

Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni settentrionali, con piogge sparse in intensificazione nel corso della giornata, soprattutto su Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale.

Particolare attenzione alla Liguria orientale, dove sono attesi accumuli pluviometrici fino a 80-100 mm nelle 24 ore. Fenomeni più modesti su Trentino-Alto Adige, Dolomiti venete e alto Friuli.

Centro

Rovesci anche forti sulla Toscana settentrionale, con punte di 80-100 mm previste nelle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia. Piogge moderate attese anche tra alta Umbria e alte Marche, mentre il Lazio e l’Abruzzo resteranno ai margini del peggioramento, pur con cieli nuvolosi e qualche pioggia isolata.

Sud e Isole

La Sardegna sarà la prima regione meridionale ad essere interessata, con piogge deboli in arrivo già al mattino. Altrove, si avranno nubi medio-alte e stratificate, spesso compatte ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Le temperature aumenteranno ulteriormente al Sud, mentre caleranno al Nord. Venti forti di scirocco renderanno i mari molto mossi, soprattutto il Tirreno e il Canale di Sardegna.

Settimana Santa a rischio: in arrivo un ciclone mediterraneo

L’instabilità di domenica sarà solo l’inizio di una lunga fase perturbata. I modelli previsionali segnalano l’arrivo di un ciclone mediterraneo tra mercoledì 16 e giovedì 17 aprile, che porterà con sé piogge torrenziali, temporali e grandinate su gran parte della Penisola.

Allerta meteo da mercoledì: rischio nubifragi e grandinate

A partire da mercoledì 16 aprile, l’Italia sarà sotto l’influsso diretto di un ciclone in formazione sui nostri mari, alimentato dal contrasto tra masse d’aria fredde e calde. Questo mix esplosivo sarà il motore ideale per eventi meteo estremi, con possibilità di:

Nubifragi localizzati

Grandinate improvvise

Venti di burrasca

Accumuli di pioggia oltre i 400 mm in alcune aree, equivalenti a 400 litri per metro quadrato.

Le zone più colpite saranno inizialmente il Centro-Nord, per poi coinvolgere anche il Sud e la Sicilia tra giovedì e venerdì.

Pasqua e Pasquetta: tregua possibile, ma non garantita

Le previsioni per Pasqua e Pasquetta restano ancora incerte. Alcuni modelli ipotizzano una rimonta anticiclonica temporanea nel weekend del 20-21 aprile, con condizioni più stabili soprattutto al Centro-Nord. Tuttavia, residui di instabilità potrebbero rovinare le feste al Sud, dove permane il rischio di piogge isolate o temporali sparsi.

Conclusioni: un inizio di primavera molto instabile

Il Mediterraneo continua a vivere in un regime di anomalia termica positiva, che favorisce la nascita di cicloni intensi e la formazione di temporali violenti. L’avvicinarsi della Pasqua sarà segnato da una forte variabilità atmosferica, con precipitazioni frequenti e fenomeni intensi da monitorare giorno per giorno.

Consiglio dell’esperto: chi ha in programma spostamenti o gite per la Domenica delle Palme e la Settimana Santa, resti aggiornato con le ultime previsioni meteo e consideri piani alternativi in caso di peggioramento.