Meteo. domenica rovente: Caronte bis infiamma l'Italia con un'ondata di caldo intenso e afoso. I dettagli

Meteo. domenica rovente: Caronte bis infiamma l'Italia con un'ondata di caldo e afa!" I dettagli

Dopo una breve distrazione, ecco che l'anticiclone Caronte si prepara ad una nuova offensiva. Una sorta di Caronte bis per intenderci, pronto ad investirci già dalla giornata di Domenica con valori termici elevatissimi e tanta, tanta afa.

Archiviamo dunque la fase temporalesca che ha colpito in questi ultimi giorni il Nord, per lasciare spazio ad un contesto meteo nuovamente stabile. Domenica 23 Luglio infatti, le uniche note stonate saranno a carico delle sole regioni alpine specie quelle di confine dove consigliamo di tenere un ombrello a portata di mano.

Gli elementi di spicco che caratterizzeranno il giorno di festa saranno invece il grande caldo e l'afa che colpiranno da Nord a Sud tutto il Paese.

Partendo dal discorso caldo, vi proponiamo questa prima mappa qui sotto dove sono rappresentate le temperature massime previste per Domenica 23 Luglio. Da tenere d'occhio le zone colorate di nero dove si potranno toccare punte ben superiori ai 40°C con picchi anche di 46/47°C sulla Sardegna. Si tratta dunque di valori decisamente superiori alla media del periodo anche di parecchi gradi.

Ma il caldo si farà sentire bene anche sul resto del Paese dove a complicare la vita, soprattutto agli amanti del fresco, ci penserà l'elevato tasso di umidità ed il conseguente fenomeno dell'afa.

A tal proposito vi mostriamo questa seconda mappa qui sotto, anch'essa centrata sulla giornata di Domenica 23 Luglio. L'immagine mostra le aree dove si avvertirà maggiormente lo stress bio-climatico e dunque le zone dove sarà maggiore il mix tra caldo e umidità. Si raccomanda cautela nelle aree colorate in arancione ed estrema cautela in quelle in rosso.

Insomma, nonostante sarà una Domenica adatta ad una bella gita fuori porta, alcuni disagi saranno innescati da un contesto climatico a tratti assai pesante, classico dell'anticiclone africano che a differenza di quello delle Azzorre, avvolge l'Italia con un tipo di caldo estremamente pesante ed intenso.

Sarò questo, inoltre, il preludio ad un inizio di nuova settimana sotto il segno del grande caldo, anche se all'orizzonte si intravedono interessanti novità. Vi aggiorneremo in merito. (iLMeteo)





