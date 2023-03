Meteo: dopo le piogge, arriva la primavera? I dettagli

Meteo: dopo le piogge, arriva la primavera? Nei prossimi giorni non sono passeremo dalla pioggia a un cambio totale del tempo, ovvero l'ennesimo ribaltone sul fronte meteorologico, ma è attesa anche un'altra interessante novità.

L'alta pressione che nei giorni scorsi ha contribuito a mantenere attivo un contesto prettamente primaverile ha perso un po' della sua energia e subito ne ha approfittato un vortice ciclonico che proprio in queste ore sta attraversando da Nord a Sud il nostro Paese. E' così tornata la pioggia e pure la neve in montagna. Inoltre, complici i disturbi del tempo, le temperature stanno facendo registrare una stemperata, dopo aver regalato profumi di Primavera durante lo scorso weekend.

Ma cosa accadrà dopo questa fase capricciosa? Il ciclone già da Mercoledì 15 sposterà il suo baricentro verso Sud, lasciando dietro di sé venti sempre più tesi e freschi dai quadranti nordoccidentali (Maestrale) che contribuiranno ad un rapido miglioramento delle condizioni meteo al Nord e sui comparti tirrenici, mentre resterà ancora instabile, specie al mattino, sul medio e basso Adriatico e su gran parte del Sud. Entro la serata, tuttavia, l'atmosfera è destinata a tornare in gran parte tranquilla, eccezion fatta per residui disturbi sul basso Tirreno e sulla Puglia.

Nella cartina che vi proponiamo sotto, sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per la giornata di Mercoledì 15 Marzo: nelle aree colorate in blu scuro si potranno cumulare fino a 40 mm di pioggia, mentre in quelle evidenziate con il colore azzurro si registreranno valori inferiori.

In seguito, da Giovedì 16, la pressione tornerà ad aumentare in maniera decisa sul bacino del mediterraneo e il quadro atmosferico, di conseguenza, tornerà stabile ovunque, seppur accompagnato da tesi e freschi venti dai quadranti settentrionali, che impediranno alle temperature di alzarsi troppo.

A tal proposito, ecco la novità: il freddo notturno! L'atmosfera sempre più limpida sarà al tempo stesso anche più frizzante, soprattutto durante la notte e al primo mattino.

Con i cieli sereni, infatti, il calore del giorno si disperderà molto rapidamente verso la libera atmosfera, contribuendo così a far calare in forma più decisa le temperature. Occhi puntati soprattutto alle nottate tra Giovedì e Sabato quando su alcune aree del Nord e in alcuni angoli più interni del Centro le colonnine di mercurio potrebbero addirittura toccare la soglia dello zero con il rischio pure qualche gelata nelle aree di periferia e in aperta campagna! (iLMeteo)

In aggiornamento