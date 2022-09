Meteo: "Estate di San Martino" Weekend di Halloween, Ognissanti, Arriva l'anticiclone Africano

Tra sabato e domenica, grazie all'estensione di un mite anticiclone africano e al conseguente bel tempo, su alcune delle nostre regioni si toccheranno temperature fino a 25°C, ma attenzione, qualcuno, al contrario, avrà addirittura un po' freddino a causa di un particolare, ma per nulla anomalo, effetto talpa.

Sul bacino del mediterraneo si è ulteriormente consolidata una vasta area di alta pressione alimentata da venti piuttosto miti, provenienti direttamente dal nord Africa. Nel corso del weekend, tuttavia, ci attendiamo un Italia sostanzialmente divisa in due.

Al Sud, su parte del Centro e sui rilievi del Nord, avremo un contesto meteorologico decisamente tranquillo e soleggiato. Nelle ore centrali del giorno le colonnine di mercurio si manterranno su valori decisamente gradevoli o addirittura miti, come nel caso della Sicilia (e in particolare del siracusano e del catanese), della Puglia e della Basilicata (tarantino e materano in primis) dove si potranno toccare anche punte prossime ai 25°C. Clima assai gradevole anche sull'area adriatica del Centro e su molti tratti montuosi del Nord (22/24°C sulle valli dell'Alto Adige).



Ma ci sarà anche un'altra Italia, quella delle nebbie, delle foschie e delle nubi basse, dove un pericoloso effetto talpa, oltre a portare la visibilità quasi a zero durante la notte e nelle primissime ore del mattino, provocherà un atmosfera più fosca e umida anche nelle ore centrali del giorno. Al Nord, per esempio, molti settori della Val Padana saranno minacciati dalle nebbie che, soprattutto da domenica, potrebbero persistere anche nelle ore centrali del giorno. Proprio il minor soleggiamento, darà luogo al classico fenomeno dell'inversione termica, ovvero quello per cui la temperatura aumenta con l'aumentare della quota, anziché diminuire come accade invece nella norma (di solito quando si va in montagna fa più fresco che in pianura).



A dimostrazione che nei mesi autunnali ed invernali l'alta pressione non è solo indice di bel tempo, tra la Liguria, la Toscana e molti tratti delle coste tirreniche centrali, complice l'aria umida marittima, troveremo parecchie nubi basse che occasionalmente potranno anche dar luogo e debole pioviggine specie sui litorali centrali e del levante ligure. Gioco forza anche su queste zone le temperature si manterranno decisamente più basse e faticheranno a raggiungere i 15/16°C.

L'alta pressione, in seguito, comincerà a muovere il suo baricentro verso levante ed un possibile peggioramento del meteo potrebbe verificarsi nel corso della prossima settimana. Ma di questo ci occuperemo in altri approfondimenti. (ilMeteo)

