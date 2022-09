Allerta Meteo: Forte maltempo e crollo termico. Ecco il dettaglio con le previsioni

Maltempo: oggi allerta arancione in Veneto, Alto Adige e LazioGialla in 10 regioni. Sorelle uccise da albero caduto a Massa

Lutto cittadino oggi a Massa, dove nella frazione di Marina sono morte le due sorelline di 3 e 14 anni schiacciate da un albero caduto per il maltempo sulla tenda da campeggio nella quale dormivano. Nel Varesotto ancora senza esito le ricerche del 38enne travolto da un torrente in piena. Autobrennero chiusa per l'esondazione dell'Adige. Oggi allerta arancione in Veneto, Alto Adige e Lazio; gialla in Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Vasto incendio doloso nel Palermitano: evacuati in 400.

Nel dettaglio

Lo scenario meteorologico ha subito un drastico cambiamento su molte regioni del nostro Paese sotto l'incalzare di una forte fase di maltempo che sta tutt'ora sta colpendo molte zone del Nord e del Centro.

Ci sono dunque tutti i presupposti per vivere un'inizio di settimana piuttosto turbolento sul fronte meteo-climatico sia per l'arrivo di una nuova fase di furioso maltempo, sia per le temperature che faranno registrare un ulteriore crollo.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci propongono le previsioni cercando di capire meglio dove colpirà il brutto tempo ed eventualmente quando cambierà questa situazione.

Intanto il mese di Agosto si concluderà con un Lunedì assai capriccioso dal punto di vista meteo. Dopo un forte peggioramento atteso la prossima notte sulla Sardegna, già dalla mattinata altri intensi temporali e nubifragi colpiranno il Lazio, anche Roma, la bassa Toscana e poi l'Umbria, il sud delle Marche, l'Abruzzo e il Molise. Rovesci e qualche temporale insisteranno comunque ancora sulla Sardegna.

Temporaneamente asciutto invece il tempo al Nord e ancora soleggiato e caldo al Sud.

Nel pomeriggio migliora sulla Sardegna, mentre rimane instabile su tutto il Centro con ancora forti piogge e temporali via via più diffusi sul versante adriatico. Nel contempo torna la pioggia anche al Nord segnatamente sui comparti centrali ed orientali anche con qualche temporale sparso. Meglio andranno invece le cose al Nordovest e soprattutto al Sud dove ci attendiamo una moderata flessione delle temperature ma sempre con un tipo di clima decisamente più caldo rispetto al Cento-Nord dove a tratti farà addirittura fresco.

Dalla serata di Lunedì è comunque atteso un generale miglioramento, preludio ad un Martedì 1 Settembre all'insegna del tempo più tranquillo per tutti salvo qualche timida incertezza su Alpi orientali , basso Piemonte e Liguria centrale.

L'atmosfera però non riuscirà ancora a ritrovare una totale stabilità in quanto Mercoledì 2 è atteso il passaggio di una nuova moderata perturbazione che colpirà essenzialmente il Nord con il ritorno di qualche pioggia e qualche isolato temporale in estensione nelle ore pomeridiane alle aree più interne del Centro. Un po' di nubi arriveranno anche al Sud ma con effetti poco rilevanti.

Infine, dopo un Giovedì 2 con una residua instabilità sulle regioni adriatiche del Centro e su parte del Sud, da Venerdì 3 sembra confermato l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre pronto a regalarci una nuova parentesi stabile e con clima molto gradevole per tutti. (iLMeteo)