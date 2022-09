Meteo: In arrivo forti temporali con grandine poi per weekend una goccia fredda. Ecco le previsioni

Il tempo sta peggiorando! Nelle prossime ore è atteso l'arrivo di forti temporali e grandinate che entro sera impatteranno su molte regioni del nostro Paese.

Dopo la lunga fase stabile che ha caratterizzato gran parte della prima metà di settembre, ora un minaccioso vortice di bassa pressione in avvicinamento all'Italia determinerà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche.



I primi segnali sono già ben evidenti con piogge e rovesci sparsi che stanno già interessando alcuni tratti del basso Piemonte, la Liguria, l'Emilia Romagna e i rilievi alpini e prealpini lombardi, mentre sul resto del Paese il quadro meteorologico si mantiene ancora stabile nonostante un generale aumento delle nubi che si registra sul resto delle regioni settentrionali e sull'area tirrenica del Centro.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per vivere una seconda parte di giornata dove il meteo dividerà letteralmente in due il nostro Paese. Ma andiamo con ordine e vediamo quali saranno le regioni a maggior rischio di fenomeni. Il pomeriggio sarà fortemente instabile praticamente su tutto il Nord Italia dove si manterrà elevato il rischio di intensi temporali accompagnati da forti raffiche di vento e grandine come sulla Toscana con estensione dei fenomeni, nel corso della serata, ai settori centro-settentrionali del Lazio.

In seguito, sempre in serata, il maltempo si sposterà verso levante insistendo sui comparti centrali ed orientali del Nord, su Liguria, Toscana, mentre continueranno a godersi un contesto praticamente estivo il Sud e le due isole Maggiori dove oltre ad un tempo discreto e atteso un generale e deciso rialzo termico.

Previsioni per il Weekend

Il fine settimana si preannuncia piuttosto instabile, quanto meno su una buona fetta dell'Italia.

Le condizioni meteo, in realtà, stanno già cambiando, a causa di una primo fronte depressionario che nelle prossime ore produrrà i suoi massimi effetti.

Tuttavia, quella che ci attende è una vera e propria staffetta tra fasi perturbate con la giornata di venerdì 17 che vedrà in pratica il passaggio del testimone tra la prima e una seconda, con la quale avremo a che fare proprio in avvio di weekend, quando tante regioni potranno essere colpite da piogge, temporali e improvvise raffiche di vento. E su questi settori è atteso anche un abbassamento delle temperature.

Insomma, l'autunno proverà ad avanzare a grandi passi con una serie di impulsi atlantici che riusciranno a farsi strada nel campo anticiclonico. Sarà la svolta decisiva?

Andiamo con ordine, partendo con la nostra analisi dalla giornata di venerdì 17 durante la quale ci attendiamo lo strascico del passaggio di un primo vortice ciclonico, ricolmo di aria instabile e in progressivo movimento verso levante con delle residue piogge a carico soprattutto di Nordest, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Campania.

Questa prima fase perturbata passerà quasi subito il testimone a una seconda, attesa per sabato 18 e destinata a condizionare il tempo in particolare al Nord e sull'alto Tirreno con la possibilità di rovesci alternati a qualche pausa asciutta.

Altrove avremo invece maggiori schiarite per buona parte della giornata, con valori termici ancora oltre le medie climatiche.

Ma non è finita. Domenica 19 settembre la perturbazione produrrà, quanto meno al mattino, ulteriori precipitazioni al Nord e in Versilia, localmente abbondanti e anche a carattere temporalesco, specie su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Da segnalare anche i forti venti di Libeccio lungo le coste tirreniche e della Liguria di levante, dove anche il mare risulterà molto mosso o agitato.



Con l'ingresso del fronte freddo, è previsto anche un deciso calo termico che porterà le temperature a scendere di diversi gradi, in particolare dove insisteranno le piogge.

Al Sud, invece, grazie alla presenza dell'anticiclone africano, sembrerà ancora di essere in pieno agosto, con tanto sole e con temperature massime fin verso i 32/34°C durante le ore più calde, anche superiori in Sicilia. Anche questo secondo vortice andrà poi spostandosi verso Est nella seconda parte di domenica e entro la serata festiva, continuando peraltro a provocare dei disturbi sul Triveneto, mentre sul resto del Nord la situazione andrà decisamente migliorando. Insomma, una raffica di sorprese per il prossimo fine settimana, come peraltro nella tradizione del mese di settembre. Ma attenzione, per tornare alla domanda inziale, per avere una vera svolta stagionale vera e propria bisognerà attendere ancora. (iLMeteo)



In aggiornamento