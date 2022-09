Meteo: Oggi temporali e nubifragi poi per il weekend un vortice impazzito. L’evoluzione

Saranno pericolose le prossime ore in quanto su alcuni angoli del nostro Paese è atteso un forte peggioramento carico di temporali, nubifragi e rischio di alluvioni lampo. Tutta colpa di un vortice ciclonico in avvicinamento da ovest che nel corso della giornata alimenterà una minacciosa perturbazione pronta a colpire duramente subito la Sardegna per poi dirigersi verso le regioni del Sud.



Andiamo a vedere come evolverà il quadro meteorologico fino a sera e quali saranno più nel dettaglio le zone maggiormente colpite dal maltempo.



Già in queste ore molti tratti della Sardegna sono sotto un vero e proprio attacco temporalesco e nel corso della mattinata le cose andranno ulteriormente peggiorando specie tra le province di Sassari, Nuoro e su gran parte del comparto più orientale. Su questi settori si eleverà il rischio di forti temporali accompagnati da intensi rovesci e da locali nubifragi capaci di provocare anche improvvise alluvioni lampo dovute all'elevato quantitativo di pioggia che potrà cadere in brevissimo tempo e al terreno che farà fatica ad assorbire le precipitazioni.



In seguito, specie dal pomeriggio, le precipitazioni continueranno a bagnare tutta l'Isola risultando più intense sul comparto più settentrionale ed estendendosi anche ad alcuni angoli del Sud come in Sicilia e sulla Calabria ionica dove tuttavia i fenomeni risulteranno meno intensi.

Verso la sera poi, la furia degli elementi comincerà gradualmente a perdere di energia insistendo sui comparti nord della Sardegna e sull'area ionica della Calabria.



Sul resto del Paese invece, la perturbazione non riuscirà a creare particolari problemi. La giornata infatti trascorrerà all'insegna del tempo decisamente più tranquillo salvo per qualche isolato acquazzone possibile sui comparti alpini di confine centro-occidentali.



Ma quale sarà poi il destino della forte perturbazione? Nel corso della notte la fase più attiva del maltempo si andrà a concentrare sul Mar Tirreno per poi raggiungere gran parte del Sud nella prima parte del weekend. Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni per il weekend

Weekend: un vortice impazzito minaccerà mezza italia. le ultime novità per sabato e domenica



Si complica la situazione meteorologica su parte d'Italia in vista di un venerdì e di un weekend destinati a trascorrere sotto la minaccia di un vortice impazzito che dalla Sardegna muoverà poi il suo baricentro verso le regioni meridionali mettendo così a rischio maltempo le giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre.



Una situazione a conti fatti abbastanza normale visto il calendario anche se non si potrà ancora parlare di una vera e propria svolta stagionale in quanto non tutto il Paese accuserà il colpo e tra l'altro ci sarà pure spazio per vedere alcune zone favorite da un contesto meteo più tranquillo.

Fatta questa doverosa premessa, vediamo cosa ci attende sul fronte meteorologico per il fine settimana.



L'annunciato vortice depressionario è già in azione sulla Sardegna in queste ore per cui ci saranno tutti i presupposti per un inizio di weekend assai capriccioso per molte zone: già dalle prime luci del sabato infatti, il centro di bassa pressione si muoverà ulteriormente verso il basso Tirreno andando a colpire così la Sicilia, la Calabria, il sud della Basilicata e raggiungendo poi nel pomeriggio anche il settore ionico della Puglia. Saranno questi i settori più colpiti da rovesci e temporali localmente di forte intensità con possibili grandinate ed isolati nubifragi.

Andrà invece rapidamente migliorando il tempo sulla Sardegna, dove sono attese generose schiarite già dalle prime ore del pomeriggio.



Poco da segnalare invece altrove dove una timida alta pressione continuerà ad esaltare un contesto sicuramente più stabile nonostante non mancheranno i soliti rovesci pomeridiani a ridosso del comparto alpino.





Arriviamo così alla domenica, sicuramente la fase migliore del weekend in quanto l'azione del vortice ciclonico andrà gradualmente perdendo di energia lasciando dietro di se alcune note d'instabilità sulla Sicilia e sull'area ionica, mentre sul resto del Paese l'atmosfera si manterrà piuttosto tranquilla salvo per isolati temporali attesi nelle ore più calde su alcuni tratti dell'arco alpino specie sul Trentino alto Adige e sul Triveneto.





Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana abbastanza tranquillo nonostante all'orizzonte qualcosa potrà nuovamente cambiare. Ma di questo parleremo ampiamente nel corso dei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)





In aggiornamento