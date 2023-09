Meteo: Heat Storm di Nerone: un weekend bollente in arrivo! quanto durerà questa ondata di caldo? Arriva "Heat Storm" la tempesta di caldo scatenata dall'anticiclone Nerone che infuocherà letteralmente il nostro Paese ad iniziare proprio dall'ormai imminente weekend. Vediamo quali saranno le regioni maggiormente coinvolte da quella che sarà probabilmente la fase più bollente di Agosto.

Nel corso del fine settimana infatti avremo un'ennesima pulsazione dell'anticiclone africano Nerone, destinata a far salire le temperature su valori estremi: attenzione, in particolare, alle pianure del Nord, ai settori tirrenici e alle Isole Maggiori. Si chiama"HEAT STORM di Nerone", la tempesta di caldo con temperature in aumento di altri 3-4 gradi entro lunedì. La definizione ‘Heat Storm’ viene usata in meteorologia per descrivere un’ondata di caldo con massime oltre i 37,8°C per almeno 3 giorni su un’ampia superficie. E con Nerone raggiungeremo e supereremo questi valori su quasi tutto il Paese.

Osservate la mappa qui sotto: essa mette bene in evidenza come dalle coste algerine e marocchine si estenderà il vastissimo anticiclone sub-sahariano, supportato da masse d'aria molto calde e dalle caratteristiche subtropicali (interno del deserto del Sahara).

Si tratta di una configurazione meteo tipica delle ondate di caldo più intense, foriera di temperature elevate non solo in pianura, ma pure in alta montagna: basta pensare solo allo zero termico (quota al di sotto della quale le temperature sono superiori allo zero), in quanto lo troveremo addirittura oltre i 5000 metri di quota, quando in Estate in genere oscilla intorno ai 3200/3500 metri! La conseguenza è che tutti i ghiacciai alpini subiranno una bella stangata, fondendosi.

La seconda mappa che vi proponiamo qui sotto invece, mostra i picchi di temperatura massima che si toccheranno nel corso del fine settimana ed in questo caso in quel di Domenica 20: il colore rosa indica valori intorno ai 40°C.

Si tratterà dell'ennesima fase climatica eccezionale dunque visto che le temperature torneranno ad accarezzare la soglia dei 40°C (ma localmente anche superiori), specie sulla Valle Padana e sui settori tirrenici: occhio a città come Firenze e Roma, ma anche a Bolzano, Ferrara, Pavia, Alessandria, Terni e Bologna. Ecco servito il "forno africano".

A rendere ancora più insopportabile il caldo ci penserà pure l'afa che non solo eleverà il livello del disagio fisico, ma contribuirà a mantenere elevate anche le temperature notturne.

Gli unici disturbi in questo mare di bollente stabilità, saranno da attribuire a qualche nota d'instabilità pomeridiana che in quel di Domenica favorirà lo sviluppo di qualche isolato temporale su alcuni tratti del Sud specie su Cilento e Sicilia ionica.

Sarà questo il preludio ad un inizio di prossima settimana altrettanto bollente, un contesto che ci accompagnerà almeno fino a metà della settimana quando all'orizzonte sembra profilarsi un possibile cambiamento.

Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)



