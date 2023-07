Meteo: Il ciclone mediterraneo minaccia temporali e nubifragi su diverse regioni". CICLONE in arrivo sull'Italia: attesi forti Temporali, Nubifragi e Grandine! Martedì 13 una Trottola Ciclonica centrata sul Golfo Ligure sarà responsabile del maltempo su Lombardia, Piemonte e Liguria, con rischio di Temporali e locali Grandinate. Peggiora nel corso del pomeriggio anche sul Centro Italia. Da mercoledì 14 arriva un ciclone dal Mar Tirreno con intenso maltempo al Centro-Sud e possibilità di nubifragi molto violenti. Non si escludono alluvioni lampo o TORNADO. Temperature in diminuzione nelle aree interessate dai fenomeni. WEEKEND: arriva la prima Ondata di Caldo Africano!

Si sta avvicinando al nostro Paese un vortice ciclonico che nei prossimi giorni provocherà un diffuso e a tratti intenso maltempo su tante regioni dove torneranno piogge e temporali, con possibilità di nubifragi intensi e persistenti.

Insomma, non si sblocca la strana situazione che vede in questa fase conclusiva della Primavera uno scacchiere europeo dominato da un vasto anticiclone sui settori settentrionali (posizione anomala) e le correnti umide oceaniche libere di scorrere a latitudini più meridionali e dunque anche su gran parte dell'area mediterranea. Senza considerare poi che l'anticiclone africano, sicuramente uno dei grandi assenti di questo periodo, ancora rintanato nelle sue terre d'origine.

Vediamo come evolverà l'annunciato peggioramento e soprattutto quali saranno le regioni più colpite, ci sono aggiornamenti importanti.



Già a partire da Martedì 13 Giugno il tempo risulterà fortemente compromesso al Nordovest e su molti tratti del Centro-Sud dove avremo piogge diffuse e altrettanti temporali, a tratti anche di forte intensità.

Contesto decisamente più asciutto, invece, sul resto del Paese con ampie schiarite specie al Nordest e in Sicilia.

La nostra attenzione si concentra sulle giornate di Mercoledì 14 e Giovedì 15 Giugno quando un vero e proprio ciclone mediterraneo si avvicinerà minaccioso alla Sardegna. Si aprirà così una fase di maltempo anche piuttosto importante che colpirà soprattutto la Sardegna, le regioni del Centro e quelle del Sud dove oltre alle piogge a tratti abbondanti potranno verificarsi temporali intensi, accompagnati da raffiche di vento, grandinate e da possibili nubifragi che localmente potranno creare problemi di tipo idrogeologico.

Nella mappa che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate la distribuzione delle precipitazioni e gli accumuli previsti per la giornata di mercoledì 14 Giugno: nelle aree colorate in blu si potranno cumulare fino a 40 mm di pioggia (40 litri per metro quadrato).

Anche giovedì 15 ci sarà occasione per precipitazioni abbondanti. Come mostra la seconda mappa qui sotto, mentre il maltempo abbandonerà il Nordovest e la Toscana, si andrà a concentrare sul comparto adriatico del Centro-Sud. Massima attenzione alle zone evidenziate con il colore rosa dove ci attendiamo precipitazioni importanti con accumuli localmente superiori ai 70mm, l'equivalente a 70 litri di pioggia per metro quadrato.

La furia del maltempo inizierà ad abbandonare anche il resto del Paese con la vigilia del weekend, eccezion fatta per residui piovaschi al Sud specie sul comparto adriatico e tirrenico.

Sarà questo il preludio ad un fine settimana che potrebbe trascorrere, forse per la prima volta dopo molto tempo, all'insegna del bel tempo per quasi tutti, grazie ad un possibile respiro anticiclonico di matrice africana che determinerà anche un generale aumento delle temperature. (iLMeteo)



In aggiornamento



Allerta della protezione civile per la giornata di oggi, martedì 13 giugno 2023:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia-Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A1, Basi-B

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio